Madres de Plaza de Mayo reclamó la expulsión de los diputados libertarios que visitaron genocidas en la cárcel

La titular de la asociación de derechos humanos consideró que "no pueden seguir representando al pueblo" y remarcó: "Hay que demostrar con esta resistencia que no nos han vencido".

Taty Almeida se reunió con diputados de UP y de la izquierda.

"Señores diputadas y diputados, está en manos de ustedes que realmente decidan políticamente que estos individuos no pueden seguir representando al pueblo, así que ese es realmente el pedido que hacemos las Madres", sostuvo en una conferencia de prensa en el anexo C de la Cámara baja.

" No podemos dejar que este Gobierno inhumano siga manchando, destruyendo y tirando por tierra todo lo que hemos logrado en Derechos Humanos ", insistió, y cerró: "Hay que demostrar con esta resistencia que no nos han vencido".

La visita, que intentó ser justificada como de índole "humanitaria" para verificar la situación carcelaria de los detenidos, generó una ola de repudios, e incluso provocó malestar al interior del bloque libertario. Bonacci y Arrieta justificaron su accionar al argumentar que habían sido llevadas hasta allí engañadas, sin conocer el verdadero propósito de la actividad.

Ante este hecho, Almeida enfatizó: "Como Madre de Plaza de Mayo línea fundadora aquí estoy representando a todas las madres y a la mesa de organismos de Derechos Humanos. El motivo por el que estamos acá reunidos y considero de lo más inmediato es esa visita de seis diputados en un auto del Congreso a los genocidas", manifestó Almeida.

Para la representante del movimiento de Derechos Humanos, este episodio fue "insólito" y pidió -en referencia a Bonacci y Arrieta- no "quede como que no sabía o no tenía idea con quién iba a hablar".

"Como esto realmente es un delito político, políticamente hay que resolverlo", consideró la referente de Derechos Humanos, quien estuvo acompañada en la conferencia de prensa por los diputados nacionales Hugo Yasky, Mónica Macha y Juan Marino de Unión por la Patria; y Alejandro Vilca, del Frente de Izquierda.