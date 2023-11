Malvinas: con críticas a la "motosierra", Gobierno lanzó capacitación obligatoria para funcionarios

Al respecto el ministro disparó, sin nombrarlo, contra Javier Milei y La Libertad Avanza (LLA), y sostuvo que "se banaliza la argentinidad". Acto seguido habló específicamente de la "motosierra": "Quieren pasarle la motosierra de la argentinidad, a la soberanía".

En otro pasaje, el canciller advirtió que "hay libertad de expresión, pero mejor hacerte cargo de lo que decís" y, antes de finalizar, aclaró que "desde el enojo y la ira no se resuelve un país".

Cafiero Malvinas.jpg

Por su parte la senadora Duré, autora de la ley, hizo un repaso por cómo se construyó el proyecto y remarcó que se hizo de manera colectiva, consultándole primero que nadie a los Veteranos de Guerra de Malvinas (VGM). "Es una ley pensada como respuesta política y diplomática a aquellos que pretendían negociar, vender, negar a nuestras Islas Malvinas", subrayó.

En sintonía con Cafiero, dijo que atravesamos un momento marcado por el "negacionismo", donde "muchos están negando a las Islas Malvinas" y denostando a nuestros veteranos y veteranas". Asimismo, sin nombrarla, apuntó contra LLA, al comentar que "hacen amiguismo con Margaret Thatcher".

En diálogo con este medio, la legisladora remarcó la elección hecha por Unión por la Patria (UP) en Tierra del Fuego por sobre los proyectos "negacionistas y de ultraderecha".

"Esa 'motosierra' no significa nada más que una destrucción del Estado. Alguien que no tiene idea de qué significa los derechos para las personas, que no reconoce los derechos humanos, los derechos sobre nuestras Islas Malvinas, que no sabe de lo que habla cuando habla. Ante eso, seguimos trabajando con nuestro candidato a presidente", amplió.

A su turno, Carmona consideró que “es muy importante lo que se pone en juego en la implementación de esta ley". "La proyección a futuro de esta capacitación tiene que ver con el sostenimiento irrestricto de Malvinas como una política de Estado, como una prioridad de la política exterior y sobre todo como una causa nacional”, puntualizó.

Malvinas: qué dice la Ley 27.671

Desde el oficialismo destacaron que la ley 27,671 busca "garantizar la formación integral de quienes se desempeñan en la función pública en todos sus niveles y jerarquías sobre los fundamentos que sustentan la posición argentina en relación con la cuestión de las Islas Malvinas".

La autoridad de aplicación de la misma es la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, dependiente de Cancillería.

Los módulos de las capacitaciones están divididos en seis ejes temáticos: antecedentes históricos, soberanía y usurpación; la posición argentina; la Cuestión Malvinas en Naciones Unidas y las negociaciones de soberanía; el conflicto del Atlántico Sur; Malvinas desde la recuperación de la democracia; y geopolítica del Atlántico Sur.

Además de los oradores, estuvieron presentes Veteranos de Guerra de Malvinas y familiares de caídos durante el conflicto del Atlántico Sur.

El curso, cuya inscripción estará disponible desde este lunes en la página web del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), es de modalidad virtual y autogestionada, y está conformado por seis módulos de 18 horas en total. Buscan, además, extenderlo a provincias, municipios y al sector privado.

Cafiero Veteranos.jpg

También los ministros de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus; y de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti; los secretarios de Relaciones Exteriores, Pablo Tettamanti; de Coordinación y Planificación Exterior, Pablo Delgado; de Asuntos Internacionales para la Defensa, Francisco Cafiero; y el diputado Eduardo Valdés; entre otras autoridades políticas, embajadores extranjeros, representantes sindicales y autoridades de las Fuerzas Armadas.