Manuel Adorni sigue sumando denuncias en su contra

El jefe de Gabinete sigue recibiendo denuncias en su contra. Hoy fueron sorteadas en los tribunales de Comodoro Py varias presentaciones en las que se lo acusa de “falsedad ideológica” en relación a sus declaraciones juradas.

El jefe de Gabinete sigue recibiendo denuncias en su contra.

La Justicia sorteó este martes las nuevas denuncias que se realizaron luego de que se conoció la declaración jurada y rectificaciones presentadas por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , con modificaciones contables que elevaron considerablemente su patrimonio.

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El delito de falsedad ideológica consiste en insertar o hacer insertar declaraciones falsas en un documento, en este caso, las declaraciones juradasJ.

La justificación de todos los cambios realizados por Adorni, según afirmó durante la entrevista televisiva, sería que tenía ingresos por US$500.000 que escondió y evadió durante años.

El dinero, según consignó, provendría de una inversión en criptomonedas previa a su ingreso a la función pública, pero que había omitido declarar en sus presentaciones anteriores ante la Oficina Anticorrupción (OA).

Una de las nuevas denuncias sorteadas hoy en los tribunales de Comodoro Py fue realizada por los diputados Mónica Frade y Maximiliano Ferraro . Recayó en el juzgado federal 6 que por ahora está a cargo de Daniel Rafecas .

Además, fue realizada otra denuncia por el abogado José Magioncalda, también por “falsedad ideológica”.

También se sorteó otra denuncia realizada por la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, contra Adorni y su esposa Bettina Angeletti por asociación ilícita.

Las denuncias seguramente serán anexadas al expediente por enriquecimiento ilícito que ya está avanzado en manos del fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo.

En esta causa ya se detectaron inconsistencias en las DDJJ presentadas, por lo que el fiscal ordenó nuevas medidas, mientras redacta el requerimiento de justificación patrimonial para que el funcionario explique el origen de los fondos.

Ese requerimiento es la antesala de una eventual indagatoria, en caso de que las explicaciones del funcionario no sean suficientes para la justicia.