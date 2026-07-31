Crecen las presiones por la ley de Tierras: un sector de la UCR se opone y busca convencer a los senadores

El Comité Nacional de la UCR trabaja para convencer a los senadores de su partido para que voten en contra de la reforma a la ley que fija límites a la venta de tierras en manos de extranjeros. La sesión en la que se votará la iniciativa es el próximo jueves y La Libertad Avanza no tiene los votos garantizados.

Contrarreloj, el Comité Nacional de la UCR intenta convencer a los senadores de su partido para que voten en contra de la reforma a la ley de Tierras. La sesión en la que se votará el proyecto es el próximo jueves y La Libertad Avanza no tiene los votos garantizados.

El jueves a las 12, la Cámara que preside Victoria Villarruel sesiona con la ley de Inviolabilidad de la propiedad privada, impulsada por el ministro Federico Sturzenegger, como plato fuerte. Será un nuevo intento por parte del bloque que conduce Patricia Bullrich para que el texto reciba media sanción y sea girado a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva.

Mientras fuentes parlamentarias del oficialismo reconocen por lo bajo que la sesión del próximo jueves será “difícil” y que los votos no están garantizados, el Comité Nacional del partido centenario intenta que sus 10 senadores rechacen los cambios a la ley sancionada en el año 2011 . En concreto, esa normativa, que hoy el peronismo defiende a capa y espada, fijó un límite del 15% a la venta de tierras a nivel nacional, provincial y municipal en manos de personas o empresas extranjeras.

Pese a las concesiones que LLA hizo ante los pedidos de los senadores aliados, no hay certezas. Y un rechazo o abstención podría desencadenar dos finales que Bullrich buscará evitar a toda costa. El primero: que se produzca un empate al momento de la votación y que sea Villarruel la que deba definir el futuro de la iniciativa . En más de una oportunidad, la vice ya se pronunció en contra de los cambios a la ley, y hasta acusó al gobierno de querer “rifar” al país con la ley. Podría convertirse en la Julio Cobos de este Gobierno.

El segundo: que la ley (o al menos el capítulo Tierras) reúna más votos en contra que a favor y naufrague . Por eso, se esperan negociaciones y definiciones hasta el mismo día de la sesión.

Reuniones mano a mano con los senadores

En este contexto, Leonel Chiarella, presidente del comité UCR, comenzó a reunirse uno a uno con los senadores del bloque del partido centenario. En la bancada que preside el correntino Eduardo Vischi conviven 10 senadores y no hay una posición única. Por eso, las intenciones del intendente de Venado Tuerto son convencerlos de que rechacen los cambios de plano.

La postura del comité es clara. Y la hicieron saber a través de un comunicado que se titula “La soberanía se defiende cuidando nuestra tierra”. Entre los argumentos que esgrimen desde el comité para rechazar los cambios impulsados por el gobierno de Javier Milei mencionan que, en primer término, “debe haber un límite” a la venta de tierras cuando se trate de compradores extranjeros.

Comunicado del Comité Nacional de la UCR.

De hecho, desde el Comité Nacional enumeran varios países que, en los últimos años, dictaron normas en el sentido opuesto al de las intenciones libertarias. Por caso, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Austria, Australia, Canadá y Francia. “Todos países a los que Milei se quiere parecer”, arrojaron desde el radicalismo. También se podría añadir Brasil.

Además, según aseguran desde el comité del partido radical, “recién se alcanzó el 5%” de la venta de tierras en manos de extranjero a nivel nacional, cuando el límite es 15%. Por eso, en el partido dijeron a Ámbito que “no se ve la necesidad” de cambiar el límite que está vigente. Y agregaron: “Veamos cuando esté cerca del 15%”. Pero no solo eso, exigen que se cumpla la ley actual porque hay zonas en las que ese límite se incumple.

Por último, entre los argumentos con los que el comité de la UCR intenta convencer a los 10 senadores es plantearles que los cambios a la ley no se traducen en ningún beneficio para los productores locales.

“No estamos de acuerdo con que se modifique la ley en estos términos”, dijeron allegados a Chiarella y aseguran que el radical intenta –en representación del comité nacional– hacerle llegar estos argumentos a cada uno de los senadores, para que no acompañen la iniciativa.

Los senadores más difíciles de convencer serán los que responden a gobernadores que tienen buen trato con la Casa Rosada. Como por ejemplo, los mendocinos y chaqueños.