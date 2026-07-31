Hasta cuándo llueve en Buenos Aires y cómo estará el clima durante la semana

Las precipitaciones se intensificarán durante la tarde y noche, con ráfagas de hasta 50 km/h, actividad eléctrica y posible caída de granizo.

El SMN anunció alerta naranja por tormentas en CABA, el Gran Buenos Aires y La Plata.

El mal tiempo ya se instaló en la Ciudad de Buenos Aires y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elevó a alerta naranja por tormentas para este viernes 31 de julio.

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Las lluvias comenzaron durante la mañana y se intensificarán con el correr de las horas. Además, podrían estar acompañadas por ráfagas de viento , actividad eléctrica y ocasional caída de granizo .

Según el pronóstico, la inestabilidad continuará hasta el sábado, mientras que desde el domingo se espera una mejora de las condiciones con un marcado descenso de la temperatura .

El SMN mantiene una alerta naranja para la Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y La Plata . El resto de la provincia de Buenos Aires permanece bajo alerta amarilla , ya que también se esperan lluvias pero de menor intensidad.

Las precipitaciones comenzaron a registrarse durante la mañana y, de acuerdo con el organismo, el período de mayor intensidad se dará con el correr de las horas. Para la tarde, prevé tormentas fuertes, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y el 70% , , que aumentará hasta 70% y 100% durante la noche .

La entidad advirtió que los fenómenos pueden estar acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento de entre 42 y 50 km/h y ocasional caída de granizo.

Los valores de precipitación acumulada podrían ubicarse entre 30 y 50 milímetros, aunque podrían superarse de manera puntual.

La temperatura oscilará entre una mínima de 14°C y una máxima de 21°C, con vientos predominantes del norte de entre 23 y 31 km/h, que luego rotarán al oeste hacia el final del día con el avance del frente frío.

Ante la advertencia, el SMN recomienda tomar medidas preventivas: evitar salir durante los momentos de mayor intensidad, no sacar la basura para impedir obstrucciones en los desagües, limpiar sumideros y canaletas, desconectar electrodomésticos si ingresa agua a la vivienda, cerrar puertas y ventanas, y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Además, aconseja alejarse de zonas inundables, no ingresar en calles anegadas, cargar los celulares con anticipación y agendar los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

Cómo sigue el clima durante el fin de semana

El tiempo seguirá inestable en las primeras horas del sábado 1 de agosto. El SMN prevé tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana, con probabilidad de precipitación de entre 40% y 70%. Hacia la tarde bajarán al 0% - 10% y por la noche ya no se esperan lluvias.

La jornada tendrá una mínima de 14°C y una máxima de 19°C. En la segunda mitad del día el cielo comenzará a despejarse y las condiciones mejorarán de forma gradual gracias al ingreso de una masa de aire frío y seco.

El domingo 2 de agosto ya no se esperan precipitaciones. Será un día con cielo parcialmente nublado, una mínima de 10°C y una máxima de 15°C, acompañado por vientos moderados.

Así estará el clima durante la semana

Después del paso del temporal, el clima se mantendrá estable durante toda la próxima semana. El pronóstico del SMN no anticipa nuevas lluvias importantes al menos hasta el jueves 6 de agosto: