Tinelli se reunió con intendentes del PJ y lo sumó al lavagnista Bali Bucca

El acto se realizó en el Centro Educativo Complementario "Casa del Niño", de la localidad de William Morris, y contó con la participación de trabajadores de merenderos y comedores, emprendedoras de la economía social, comerciantes y empresarios.

"Agradezco mucho la presencia de Marcelo, que integra un organismo creado por el presidente electo, que es el Concejo Federal de lucha contra el hambre. Él va a trabajar y a acompañar desde ahí. Es una alegría verlo al lado nuestro, porque hombres y mujeres de las características de Marcelo suman, no a la política, sino a la tarea que tenemos de que los pibes puedan comer cuatro veces por día, y que vuelvan a comer con sus papás en sus casas. Para eso está trabajando al lado de Alberto (Fernández)", dijo el intendente Zabaleta al iniciar la presentación del programa.

En tanto, Tinelli expresó su agradecimiento al presidente electo Alberto Fernández "por convocarme a mí y a tanta gente importante del país" y agregó: "Me quedé asombrado de la amplia convocatoria de gente de distintos sectores y con distintos pensamientos también”.

"Este país va a cambiar si miramos desde abajo para arriba. No como se venía haciendo anteriormente, este país no va a salir con cien personas que se enriquezcan, y que de ahí venga un efecto derrame, que eso no sé de dónde salió, porque nunca sucedió en Argentina.

Este país va a crecer mirando abajo, a los que menos tienen, dándoles amor, que los chicos puedan comer, estando cerca, que haya un plan real contra el hambre y la pobreza", remarcó el conductor televisivo.

Durante el acto, Zabaleta firmó un decreto que crea la Unidad Ejecutora del Plan Argentina contra el hambre en el ámbito municipal.

"Tomamos la decisión, y se lo vamos a transmitir a todos los intendentes de la Argentina, de que así como Alberto Fernández creó el consejo contra el hambre, cada intendente va a tener una unidad ejecutora del plan Argentina contra el Hambre, para que le ponga el cuerpo a esta política en cada territorio", sostuvo el intendente de Hurlingham.

En la presentación estuvieron presentes los intendentes de San Martín, Gabriel Katopodis; de Bolivar, Marcos Pisano; de Paso de los Libres (Corrientes), Martín Ascúa; de Oberá (Misiones), Carlos Fernández; y de Villa María (Córdoba), Martín Gill; las intendentas electas de Moreno, Mariel Fernández, y de General Pico (La Pampa), Fernanda Alonso y el rector de la Universidad Nacional de Hurlingham, Jaime Perczyk.