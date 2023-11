Margarita Stolbizer felicitó a Javier Milei y aseguró que serán una "oposición responsable"

Argentina inicia una nueva etapa. Felicitaciones @JMilei y equipo. Democracia es pluralismo, alternancia, diálogo y respeto a la voluntad popular. Gran desafío de quienes van a gobernar para mejorar y q el cambio tenga sentido y contenido. Nuevo Congreso c equilibrio y diversidad

La crítica de Stolbizer a Milei: "No hay libertad sin igualdad"

Antes de la segunda vuelta electoral, la diputada se había posicionado en contra de las propuestas de Javier Milei y consideró que "la democracia es pluralismo y respeto por las diversidades" y en ese sentido apuntó que "no hay libertad sin igualdad".

"40 Años de Democracia y la gesta de Raúl Alfonsín no fueron en vano. Terminamos con los golpes militares. Falta mucho por resolver, pero vivimos en paz, elegimos y cambiamos cada 2 años. NO a quienes no condenan los crímenes de la dictadura", escribió en ese momento Stolbizer en X.