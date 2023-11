Margarita Stolbizer apuntó contra Milei de cara al balotaje: "No hay libertad sin igualdad"

La diputada del interbloque de Juntos por el Cambio se posicionó en contra del candidato libertario y rechazó sus propuestas: "NO a quienes no condenan la corrupción y sólo piensan en la plata".

La diputada nacional del interbloque de Juntos por el Cambio, Margarita Stolbizer , se pronunció de cara al balotaje del próximo domingo y se expresó en contra del candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei . " No hay libertad sin igualdad y no hay decencia con tanta pobreza. Es un deber de todos", expresó.

" El cambio por sí solo es un concepto vacío . Educación, Trabajo y liderazgos ejemplares para recuperar la política y la democracia al servicio del pueblo y terminar con los políticos que llenan sus bolsillos. NO a quienes no condenan la corrupción y sólo piensan en la plata ", expresó.

Stolbizer defendió la democracia y los derechos humanos y apuntó contra Milei

"40 Años de Democracia y la gesta de Raúl Alfonsín no fueron en vano. Terminamos con los golpes militares. Falta mucho por resolver, pero vivimos en paz, elegimos y cambiamos cada 2 años. NO a quienes no condenan los crímenes de la dictadura", comenzó la diputada de Encuentro Nacional.

Sobre este punto enfatizó que "la democracia es pluralismo y respeto por las ideas diversas" y apuntó contra Javier Milei ya que consideró: "Se puede y se debe ser decente sin insultar. NO a los que ejercen violencia y hacen política a los gritos".

En relación a los derechos humanos, reivindicó una serie de avances que se lograron en el último tiempo y remarcó: "No a la barbarie y el retroceso". "El matrimonio igualitario, el aborto, la igualdad de género, son conquistas sociales en evolución. Ni cabeza con piojos, ni legalizar al padre que no se hace cargo de los hijos, ni la adopción como un comercio".

Por último, la diputada aseguró: "Argentina necesita una visión humanista y un programa de desarrollo con estabilidad que genere y distribuya prosperidad. NO a los aprendices de Cavallo, ultraneoliberales que adoran el mercado sin estado y sin personas", sostuvo Stolbizer y cerró: "No hay libertad sin igualdad y no hay decencia con tanta pobreza. Es un deber de todos".