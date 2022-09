El comentario de Vidal sobre una posible cumbre entre Cristina y Macri

MAURICIO MACRI CRISTINA KIRCHNER NA

Por lo tanto, para la diputada y referente de JxC, se trataría de algo irracional, ya que "no podés insultar al otro y luego decirle que querés dialogar", enfatizó en declaraciones a FM Metro. Asimismo, remarcó que al margen de una reunión entre Cristina Kirchner y Mauricio Macri, se debe pensar en "una agenda de trabajo", ya que "el que pone el plan es el que gobierna y este Gobierno no ha demostrado tener un plan, por lo cual hay que saber sobre qué vamos a dialogar", por lo que volvió a cuestionar la convocatoria al diálogo del Frente de Todos de las últimas semanas.

"Los problemas de la gente no se van a resolver si hay un espacio político que definió la lógica de necesitar un enemigo más que un adversario, que fue la lógica de hacer política del kirchnerismo", remarcó Vidal este lunes. Al referirse a las características que tendría que tener este diálogo, aclaró que "las convocatorias no tienen que ser individuales", ya que "el diálogo tiene que ser en el Congreso, donde están representadas todas las fuerzas políticas", planteó.

"La convocatoria al diálogo requiere de cosas: la primera es la actitud, no es una foto, no es una misa, no es un mensaje por WhatsApp ni un llamado telefónico, es una construcción y una actitud para revisar lo que se hizo mal", había expresado ayer María Eugenia Vidal, donde planteó cómo debería ser ese encuentro y la convocatoria. La agenda de trabajo, agregó, "no la hubo ni la habrá mientras este gobierno siga siendo improvisado", aseveró.

En ese sentido, manifestó que "no puede ser una foto porque frustraríamos a la enorme mayoría de argentinos que creen que los políticos son una casta que no les resuelven los problemas. No quiero ser parte de esto. Quiero un diálogo honesto y sincero, pero esa convocatoria nunca existió con este Gobierno", concluyó.