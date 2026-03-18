María Laura Torre, la sucesora de Roberto Baradel: "El gremio no es un club social y deportivo de hacer paros"

Después de 20 años, el principal sindicato docente bonaerense cambiará de conducción. La elección será el 13 de mayo. La favorita plantea una continuidad, pero con cambios. Se presenta como una persona de diálogo, pero exige que sea de a dos. Reconocer una relación conflictiva con el Gobierno.

Hay nombres fuertes en la política y el sindicalismo argentinos que no pasan desapercibidos. Roberto Baradel , líder del principal gremio docente bonaerense desde hace dos décadas, es uno de ellos. El 12 de marzo sorprendió al anunciar que no buscará un nuevo mandato al frente del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA ) y la sensación del fin de una era se instaló.

Sus detractores lo festejaron. En cambio, sus compañeros de la agrupación Celeste-Violeta avisan que continuarán su legado, aunque con algunos cambios. Quién tendrá esa responsabilidad será María Laura Torre, actual secretaria general adjunta de Baradel y favorita para las elecciones de Suteba del 13 de mayo.

Muchos se preguntan qué cambiará si Torre resulta electa para conducir Suteba. El desafío que enfrenta es grande. Se trata uno de los sindicatos más importantes de la Provincia (más de 100 mil afiliados) y cada conflicto, sobre todo si llega a un paro, afecta más de 1 millón de alumnos y alumnas.

El primer cambio será de rostro y, tal vez, de estilo. Torre es una docente de 66 años con una larga trayectoria gremial. Su voz tiene la cadencia inconfundible de una docente de escuela pública, cálida y serena. Se presenta como una persona de diálogo y asegura que el gremio no es "un club social y deportivo de hacer paros". Propone una conducción femenina (junto a Mariana Cataño y Silvia Almazan), que sea un puente entre generaciones docentes, y admite que son necesarios cambios en el sistema educativo.

Dicho esto, Torre aclara y se presenta como una continuidad de Baradel. En definitiva, es su segunda en el gremio y es una de las fundadoras de Suteba. "Esta lista que yo hoy encabezo va a representar la misma política de defensa integral, no solamente de los derechos de las compañeras y los compañeros trabajadores de la educación, sino fundamentalmente de la educación pública ", promete.

Esta postura anticipa que su conducción seguirá reclamando la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), eliminado por el Gobierno nacional, el rechazo al proyecto de ley de Libertad Educativa del oficialismo e insistirá con voltear la declaración de "esencialidad" de la educación, que impide un paro total en el rubro. Este cuadro decanta, inevitablemente, en una "relación sumamente conflictiva" con el Gobierno nacional.

A pesar de ello, Torre promete una conducción que buscará el diálogo, pero exige que sea de a dos. Asegura que hoy no existe por culpa del Gobierno y envía un mensaje a los sectores que cuestionan el rol del sindicato: "Sin nosotros no se puede. No somos parte del problema, al contrario. La docencia es parte de la solución".

María Laura Torre sUTEBA 5 María Laura Torre es una de las fundadoras de Suteba, en 1986.

"En este momento, se toma la decisión colectiva de que Baradel no encabece la lista"

Periodista: ¿Por qué se decidió que Roberto Baradel no busque la reelección?

María Laura Torre: Si hace 20 años que Roberto Baradel es secretario general fue porque cada 4 años en las elecciones fue ratificado por el voto secreto y directo de cada docente. En este momento, se toma la decisión colectiva de que Robi (Baradel) no encabece la lista porque hay un momento tan difícil en nuestro país que hay que fortalecer todas las organizaciones sindicales. De la mano de Sonia (Alessio) y de Robi está la construcción de un frente en defensa de la educación, la ciencia y la tecnología, pero al mismo tiempo (Baradel) tiene un papel muy importante en la construcción de la unidad del movimiento obrero. Esto fue parte del debate y yo quedo como secretaria general. Soy elegida para encabezar la lista conjuntamente con dos compañeras. Lo segundo es que se incorporan muchos compañeras y compañeros jóvenes. Yo soy un poco la que tengo que hacer un puente entre esa generación fundacional y la generación que viene.

P.: Baradel es un hombre que no pasa indiferente. Es una persona que ha sido reelegido sucesivamente por grandes mayorías, pero también ha sido muy cuestionado por algunos sectores. ¿Va a haber un cambio de estilo?

M.L.T.: Todos los ataques que ha sufrido nuestro compañero Roberto Baradel, fundamentalmente están relacionados con lo que representa nuestra organización sindical. Porque había que debilitar y destruir una de las organizaciones más importantes de la provincia de Buenos Aires, pero que tiene una expresión nacional también muy grande. Entonces, esos ataques están ligados específicamente no a las personas, sino a la política que representa. Y esta lista que yo hoy encabezo va a representar la misma política de defensa integral, no solamente de los derechos de las compañeras y los compañeros trabajadores de la educación, sino fundamentalmente de la educación pública. Claro que las personas tenemos estilos diferentes. Lo que no podemos diferenciar en esos estilos es la política que nosotros como Suteba, en este caso como Celeste Violeta, que es la lista la cual tanto Roberto Baradel como yo representamos en el orden provincial, tiene como eje de campaña.

"Siempre fuimos dirigentes de diálogo, pero siempre es de dos"

P.: Muchos se preguntan ¿María Laura Torre va a ser una dirigente del diálogo, que va a evitar llegar al paro? ¿Cómo va a encarar los conflictos que se vienen por delante?

M.L.T.: Nosotros siempre fuimos dirigentes de diálogo. Pero el diálogo siempre es de dos. Yo fui parte de las mesas paritarias en el momento de (la gobernadora del PRO María Eugenia) Vidal y no había diálogo porque era un monólogo. Cada vez que nos convocaban nos daban un papel, entonces ahí no había diálogo. En este momento, el diálogo (con el gobierno de Axel Kicillof) es absolutamente diferente. Ahora, tampoco nuestra organización es un club social y deportivo de hacer paros. Cada medida de fuerza que surge, obviamente después del diálogo, está discutida, definida y votada en cada una de las asambleas de nuestros distritos. No hay decisiones que se tomen individual un dirigente, dos dirigentes o tres. No, no.

María Laura Torre sUTEBA 4 María Laura Torre se recibió de maestra en 1981 y desde entonces se acercó al sindicalismo.

"Tienen un modelo calcado, pero profundizado, a lo que nos pasó en el gobierno de Macri"

P: Y en cuanto al Gobierno nacional, ¿Cómo te planteas la relación que pueden llegar a tener?

M.L.T: Bueno, la relación con el Gobierno de la nación, ustedes ya saben, es altamente conflictiva. Nosotros lo hacemos a través de nuestra organización nacional que es la CTERA. Tienen un modelo calcado, pero profundizado, a lo que nos pasó en el gobierno de (Mauricio) Macri. Digo profundizado porque las paritarias, concretamente la última que convocaron, fueron obligados por la justicia laboral y al mismo tiempo no se discute absolutamente nada. El gobierno de (Javier) Milei, lo que no hizo ningún otro gobierno, nos robó una parte de nuestro salario que es el Fondo Nacional de Incentivos a la Ciencia del FONID. Yo también fui ayunante de la Carpa Blanca, sé cómo lo parimos. Acá no hay diálogo, acá hay autoritarismo extremo del gobierno nacional, quitándonos la paritaria, quitándonos al mismo tiempo parte del salario y destruyendo, obviamente, el desfinanciamiento de la educación pública. En la provincia de Buenos Aires es brutal lo que han hecho. Ahora, en todas las provincias han sacado el financiamiento para infraestructura escolar, para los libros, el programa Conectar Igualdad, las becas.

"El servicio esencial de la educación no se puede garantizar"

P: La educación fue declarada servicio esencial. ¿Qué opiná de esa decisión y qué piensa hacer Suteba al respecto? ¿Van a recurrir a la Justicia?

M.L.T.: La CTERA ya tiene ganado dos fallos que salieron desfavorables al Gobierno y favorable a nosotros de que la educación no puede ser un servicio esencial. Pero algunos se rasgan las vestiduras diciendo que en realidad es para garantizar la cantidad de días de clase. Se garantizan con un financiamiento educativo que hace que todas las escuelas de todo el país esté garantizada, no solamente las condiciones en las escuelas, infraestructura escolar, las condiciones de trabajo de los docentes, el salario de los docentes, sino también en las condiciones de accesibilidad a cada una de las escuelas de nuestros alumnos y de nuestras alumnas. La ley de servicio esencial (de la educación) no se puede garantizar. ¿Cómo se garantiza un servicio mínimo dentro de una institución educativa? Es imposible. ¿Qué van? ¿Tanta cantidad de docentes? Es lo que dice la propia ley. Para garantizar, el 25% de los docentes de una escuela tienen que garantizar que todos los alumnos de esa escuela estén ese día aprendiendo.

"No somos parte del problema. La docencia es parte de la solución"

P: El problema de la calidad educativa viene desde hace unos cuantos años ¿No creen que habría que modificar algo? ¿Qué opinan ustedes de la ley de Libertad Educativa que propone el Gobierno? ¿No hay nada rescatable?

M.L.T: No, de esa propuesta concretamente te digo que no. Lo que yo siempre digo es que los docentes no somos los únicos para modificar todo aquello que haya que modificar en la educación. Sin nosotros no se puede. No somos parte del problema, al contrario. La docencia es parte de la solución. Entonces, hay que trabajar en conjunto. Ahora se van a cumplir 20 años de la sanción de la última la ley de educación nacional. Lo que hizo fue derogar la ley Federal Educativa e los '90. Vos recordarás donde se rompió la educación secundaria, recordarás que había hasta el tercer ciclo de la EGB, la secundaria eran 3 años nada más. Se desguazó lo que era la educación técnica. Recién se pudo mandar un proyecto al Congreso en el año 2006, que fue votado prácticamente por unanimidad. Ahora fue el producto de muchos debates. Hubo cosas que a la CTERA le parecían que no eran las mejores, seguramente sí, claro. Ahora los consensos se hacen con los consensos mayoritarios, no con lo que un sindicato o un gobierno solamente le interese. Esto es lo que no está sucediendo. Entonces, vos me decís "María Laura hay que modificar", claro que hay que modificar.Ahora lo que no pueden dejar afuera es la docencia. Yo trabajo de docente. El contenido de mi trabajo soy responsable y tengo derecho de discutir cómo lo hago, con quién lo hago, para quién, ¿Cuáles son los diseños curriculares? ¿Cuál es la salud laboral? ¿Por qué faltan los alumnos? En este proyecto no solamente dejan afuera a los docentes, si vos lo lees, van al hueso de la destrucción de la educación pública que supimos nosotros, es previo a la (ley) 1420, mira lo que te digo.