Roberto Baradel dejará su cargo como secretario general de SUTEBA

El dirigente gremial inicio su gestión en 2004. Ahora, decidió no renovar su lugar en las próximas elecciones del 13 de mayo.

Roberto Baradel - actual secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) - confirmó que no se presentará a las próximas elecciones sindical para renovar su mandato. De esta manera, el dirigente gremial pone fin a una etapa que duró 18 años.

Baradel comenzó a liderar el gremio docente más grande de la provincia de Buenos Aires en el año 2004. Desde entonces, cosechó una figura de alto perfil siendo la cara de los conflictos salariales docentes de la Provincia durante los últimos años . Así, su carrera lo vio confrontar con las gestiones de los gobernadores Felipe Solá, Daniel Scioli, María Eugenia Vidal y, en menor medida, Axel Kicillof.

Según la lista oficialista del gremio, el objetivo de la decisión es ampliar la base de representación a la vez que se genera un recambio dirigencial consensuado. “Es importante que diferentes compañeras y compañeros asuman nuevas responsabilidades. Eso fortalece a la organización y le da continuidad en el tiempo”, detalló Baradel.

“Los sindicatos son parte de una construcción colectiva y no patrimonio de los dirigentes”, sentenció el secretario saliente.

De esta manera, el nombre oficialista para suceder los casi 20 años de gestión de Baradel es María Laura Torre , quien actualmente se desempeña como secretaria adjunta. Los comicios gremiales tendrán lugar el próximo 13 de mayo.

En detalle, la lista oficialista tiene por objetivo mantener su influencia en los distritos que controla - Bahía Blanca, Berazategui, Marcos Paz y Tigre - y que siempre son disputados por la opositora lista de izquierda Multicolor, que tiene como principal figura a la diputada Romina Del Plá.

Luego del acto electoral, las nuevas autoridades asumirán el 23 de mayo con la tarea de representar a los más de 100 mil afiliados, de los más de 300 mil docentes que se desempeñan en territorio bonaerense.

La conducción de Roberto Baradel al frente del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires estuvo atravesada por años de fuerte conflictividad gremial con los distintos gobiernos provinciales.

Uno de los momentos más tensos se registró en 2017, durante la gestión de la entonces gobernadora María Eugenia Vidal. Ese año estuvo marcado por paritarias docentes sin acuerdo y una sucesión de huelgas que impactaron de lleno en el calendario escolar bonaerense. Según el propio dirigente, “no fue una lucha nuestra contra Vidal, sino de ella contra nosotros. Eso lo escribió ella misma en su libro”, recordó.

Otro episodio recordado dentro de la historia reciente del sindicato ocurrió durante la gobernación de Daniel Scioli, cuando un conflicto salarial derivó en una medida de fuerza que se extendió por más de 20 días consecutivos sin clases.

En los últimos años, Baradel mantuvo una relación de cercanía política con el gobernador bonaerense Axel Kicillof. En ese contexto, el Suteba evitó convocar a paros provinciales por reclamos salariales durante un largo período, hasta el 6 de marzo pasado, cuando el gremio se sumó a una huelga impulsada junto a la Federación de Educadores Bonaerenses.

El futuro de Baradel

La salida de Baradel de la conducción del sindicato no implica, sin embargo, un retiro completo de la actividad gremial. El dirigente continuará participando en la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), donde actualmente se desempeña como secretario general adjunto, y también en la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), donde ocupa la Secretaría de Relaciones Internacionales.

Agustin Rossi Hugo Yasky Roberto Baradel.jpg Unir las dos CTA, uno de los objetivos futuros de Baradel. Foto: Prensa Agustín Rossi.

En ambas organizaciones, también habrá elecciones durante este año, por lo que el dirigente deberá renovar sus cargos. Según explicó, su intención es seguir activo dentro de la CTA “militando para reunificar a las dos centrales”, hoy encabezadas por Hugo Yasky en la CTA-T y Hugo Godoy en la CTA-A.

El dirigente docente también continuará en CTERA, la principal confederación de sindicatos de trabajadores de la educación del país. “Todavía no sé en qué cargos, ni se habló de eso”, señaló al diario Clarín.