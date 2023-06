"¿De qué barrio sos?": el cántico contra Jorge Macri en el lanzamiento de campaña de Lousteau

Sin embargo, expresa sin concesiones sus críticas hacia Jorge Macri. "Nuestros equipos técnicos están obsesionados con la ciudad, no es que están en un municipio en otra provincia y de golpe vienen para acá ", dijo el referente de Evolución Radical , que acompañó con palmas el cántico de sus seguidores: " ¿De qué barrio sos, Jorge Macri? ". "No merecemos ni estamos dispuestos a ser el Plan B de nadie", agregó.

Previamente, también había remarcado: "No defendemos a una parte de un partido, defendemos a todos los porteños y porteñas, no somos sectarios". Por eso, analizó que "si uno no sueña, el futuro que llega es el que sueñan otros, no es nuestro futuro".