Más de 500 intendentes cuestionaron la derogación del Régimen de Zona Fría

La Federación Argentina de Municipios emitió un comunicado oficial donde cuestionó la modificación aprobada en el Senado y advirtió que afectará a millones de usuarios de gas en regiones de bajas temperaturas.

La Federación Argentina de Municipios (FAM) , que nuclea a más de 500 intendentes de todo el país , cuestionó la modificación del Régimen de Zona Fría sancionada en el Senado de la Nación y advirtió por su impacto en las familias argentinas.

A través de un comunicado oficial, la organización denunció que la medida impulsada por el gobierno de Javier Milei afectará a millones de usuarios de gas y plantearon que la eliminación del régimen tendrá un impacto directo sobre las tarifas.

"En un contexto de tarifas impagables y con inviernos muy rigurosos, el ajuste permanente de Milei anula ahora un derecho adquirido que resultaba un alivio fundamental para la economía real del día a día de la sociedad", denunció el comunicado.

La normativa establecía tarifas diferenciales para las regiones donde las condiciones climáticas generan una mayor necesidad de calefacción. Según la FAM , la eliminación de ese esquema representa una pérdida para las familias que viven en esas zonas.

"Rechazamos este nuevo ataque a las familias argentinas y reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando para reconquistar y defender cada derecho", concluyó el comunicado.

Zona Fría: qué cambia con la nueva ley y quiénes podrían perder el descuento en el gas

Las críticas de la FAM llegan luego de que el Congreso convirtiera en ley la reforma del régimen de Zona Fría durante esta semana, uno de los cambios incluidos en el paquete energético impulsado por el Gobierno para reducir subsidios y focalizar la asistencia en los hogares considerados vulnerables. Con la aprobación del Senado, el proyecto ahora deberá ser reglamentado por el Poder Ejecutivo.

La nueva normativa mantiene el beneficio para los usuarios de la Patagonia, Malargüe y la región de la Puna. En esas zonas continuará vigente una bonificación sobre el precio del gas natural y del gas propano por redes.

El principal cambio alcanza a las localidades incorporadas al régimen durante la ampliación de 2021. Para esos usuarios, el descuento dejará de otorgarse de manera automática y quedará condicionado a que el hogar cumpla con los criterios establecidos por el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Según estimaciones incluidas en el análisis de la reforma, más de 1,6 millones de usuarios de más de 90 municipios podrían dejar de recibir la asistencia tarifaria en localidades de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza si no ingresan al nuevo sistema focalizado.

El régimen vigente hasta ahora utilizaba principalmente un criterio geográfico: los usuarios de determinadas localidades con bajas temperaturas accedían a una tarifa diferencial por vivir dentro de las zonas alcanzadas.

Con la reforma, ese esquema se modifica para las áreas incorporadas en 2021. El acceso al beneficio pasará a depender de dos condiciones: la ubicación en una zona determinada por su severidad climática y la situación socioeconómica del hogar.

El SEF fue creado por el Decreto 943/2025 para unificar los subsidios energéticos de jurisdicción nacional y contempla electricidad, gas natural, gas propano por redes y garrafas de GLP de 10 kilos para hogares vulnerables.

El régimen excluye a los hogares cuyos integrantes registren ingresos netos superiores a tres Canastas Básicas Totales. La Secretaría de Energía también puede considerar indicadores patrimoniales para presumir capacidad de pago.

De esta manera, los usuarios de las zonas ampliadas que no cumplan con los requisitos del SEF perderán el descuento automático. Quienes sí sean incluidos mantendrán una bonificación, aunque bajo una nueva modalidad de cálculo.

Cómo se calculará el subsidio

La reforma también modifica la base sobre la que se aplica el beneficio. El subsidio dejará de calcularse sobre la tarifa total y pasará a aplicarse exclusivamente sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).

El PIST corresponde al valor del gas antes de los componentes vinculados al transporte, la distribución, las tasas y los impuestos. Por ese cambio, incluso los usuarios que mantengan la asistencia podrían observar una modificación en el peso que tiene el descuento sobre el monto final de la factura.

El argumento del Gobierno es que el esquema anterior dejó de ser sustentable luego de la ampliación territorial de 2021. Según los fundamentos oficiales, el financiamiento del régimen ya no alcanzaba para cubrir el costo del subsidio y obligaba a incorporar aportes del Tesoro Nacional.

El impacto más fuerte recaerá sobre los usuarios de las zonas incorporadas en 2021 que no sean incluidos en el SEF. Un informe de IERAL Fundación Mediterránea proyectó, por ejemplo, que un hogar de Bahía Blanca con un consumo promedio de 118 metros cúbicos mensuales pasaría de pagar $19.945 a $39.890 si pierde el beneficio.

Para quienes mantengan el subsidio por estar incluidos en el SEF, el aumento sería menor, aunque la factura también podría modificarse por el cambio en la base de cálculo.

El trabajo de IERAL advirtió que la transición puede generar aumentos abruptos para algunos usuarios y planteó la necesidad de incorporar gradualidad. También señaló que el esquema de subsidios debería contemplar la severidad climática, la vulnerabilidad socioeconómica y consumos razonables según la zona y la composición del hogar.

Cómo queda el mapa de Zona Fría

La Patagonia, Malargüe y la Puna mantendrán el régimen diferencial asociado a sus condiciones climáticas. La ley conserva para esas regiones el reconocimiento territorial, aunque el nuevo criterio de cálculo se aplicará sobre el componente PIST.

El mapa de zonas frías, en su versión ampliada e histórica. IERAL Fundación Mediterránea

La situación será diferente en las localidades incorporadas durante la ampliación de 2021. Allí, vivir dentro del mapa de Zona Fría ya no será suficiente para acceder al beneficio: el hogar deberá cumplir además con los requisitos socioeconómicos del SEF.

El cambio alcanza especialmente a localidades de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, entre otras provincias que habían sido incorporadas durante la ampliación anterior. En esas zonas, el descuento dejará de tener carácter universal y quedará sujeto a la inclusión del hogar en el padrón correspondiente.