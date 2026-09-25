Carlos Presti designó nuevo administrador para la liquidación de la ex IOSFA: quién es Gonzalo Secchi

El ministro de Defensa, Carlos Presti, designó a Gonzalo Secchi para conducir la liquidación de la ex IOSFA. Reemplazará a Ariel Guzmán y asumirá con rango y jerarquía de secretario.

Gonzalo Secchi asumirá la conducción del proceso de liquidación de la ex IOSFA.

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti designó a Gonzalo Secchi en reemplazó de Ariel Guzmán como nuevo administrador del cierre de la ex IOSFA , la obra social castrense.

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Secchi, abogado y auditor, tiene una trayectoria vinculada con la fiscalización institucional en el ámbito bursátil y con la participación en sociedades privadas.

Es Revisor de Cuentas de la Fundación Bolsa de Comercio de Buenos Aires Además, expresó públicamente su respaldo al déficit cero como uno de los pilares del gobierno de Javier Milei. Su llegada abre interrogantes sobre el perfil que tendrá el último tramo de la liquidación de la ex IOSFA.

El ministro Presti dispuso la designación de Secchi a partir del 24 de septiembre con rango y jerarquía de Secretario.

Secchi asumirá el lunes próximo. Llega en reemplazo del coronel retirado Ariel Guzmán, quien fue apartado por el ministro Presti después de que considerara que no había alcanzado los objetivos establecidos para la liquidación.

Secchi se presentó el viernes último en el edificio de la calle Paso, sede central de IOSFA. Recorrió las oficinas de los gerentes y comenzó a tomar contacto con la estructura que deberá conducir durante esta nueva etapa.

El nuevo administrador se movió acompañado por Guzmán, lucía un traje impecable con el aura de los hombres de negocios de la City porteña.

Un perfil construido en torno al control y la fiscalización

Secchi es un especialista técnico del sector de auditoría corporativa, contabilidad y derecho legal y tributario. Es socio fundador del estudio Secchi, Palou & Asociados y cuenta con formación como abogado, contador público y licenciado en Administración por la UBA.

En la Fundación Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Secchi ejerce formalmente como Revisor de Cuentas. Se trata de una función vinculada con el examen de la contabilidad, la fiscalización de los estados financieros y el control de los recursos de la entidad.

Su recorrido profesional se completa con la participación en sociedades privadas. Entre ellas aparece Pragmático S.A., vinculada a la explotación del establecimiento hotelero Suipacha Suites, en la actualidad Suipacha Suites & Cowork donde Secchi ocupó cargos directivos. Otro antecedente es Risilmar S.A. donde figura como director.

Se trata de una sociedad con actividad vinculada a la inversión administración y servicios inmobiliarios (compra, venta, alquiler, loteo y administración de bienes inmuebles propios, residenciales o corporativos).

Risilmar tiene una característica que permite precisar el perfil empresarial de Secchi: no funciona como una inmobiliaria abierta al público, con locales comerciales, corredores o una estructura destinada a captar clientes en el mercado minorista.

Su actividad está orientada principalmente a la administración y colocación de activos privados.

En conjunto, los antecedentes describen a Secchi como un profesional vinculado con la auditoría, la fiscalización y la administración societaria y patrimonial, más que como un operador del mercado dedicado a la compra y venta de activos financieros.

“Por suerte existe el veto”

Esa frase podría dar la orientación económica con la que el nuevo liquidador llega a la última etapa del cierre de IOSFA.

Durante el aniversario 171 de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el ahora administrador de la liquidación hizo declaraciones a medios especializados al referirse al veto presidencial como herramienta para impedir un incremento del gasto sin financiamiento.

“Por suerte existe el veto, para eso está. Porque el objetivo es el déficit cero. Si se va a gastar sin un financiamiento, no es posible. Es uno de los tres pilares de este gobierno y eso no se puede tocar”, afirmó Secchi, según las declaraciones difundidas en aquella oportunidad.

La definición desalienta el entusiasmo de algunos optimistas sobre que Economía -vía el estado de humor de Luis Caputo- pondría voluntad de pago ante la deuda que ahoga a la exIOSFA en su final.

El antecedente del concurso preventivo

Dentro del recorrido empresarial de Secchi existe otro antecedente que explicaría más su llegada en esta etapa de extinción del organismo IOSFA para dar lugar a la nueva estructura; OSFA de las tres fuerzas armadas que comanda el general de brigada Pablo Plaza.

Secchi fue vicepresidente y director de Pragmático S.A., sociedad vinculada al hotel Suipacha Suites y atravesó un concurso preventivo de acreedores como consecuencia de sus dificultades financieras.

Como se sabe el concurso preventivo es un mecanismo judicial destinado a reestructurar las deudas de una empresa y procurar la continuidad de su actividad económica.

En ese proceso quedaron involucrados el patrimonio y los activos de la sociedad, entre ellos el inmueble donde funcionaba el establecimiento hotelero que una vez superado el episodio continuó en actividad exitosa con la marca Suipacha Suites & Cowork.

El contraste da para la imaginación

Secchi llega ahora a administrar el proceso de liquidación de una organización que también enfrenta una situación financiera compleja.

Aunque se trata de estructuras de naturaleza completamente diferente y no correspondería establecer comparaciones, salvo que se viene una mega negociación de IOSFA por unos $220 mil millones con acreedores (prestadores, droguerías, laboratorios, etc) que asemeja la búsqueda de acuerdo de la actividad concursal sin liquidar patrimonio.

La resolución 636/2026, firmada por el ministro Presti el 15 de septiembre pasado dispuso el traspaso al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de veinte hoteles, residencias, centros recreativos, cabañas, cocheras y terrenos que hasta ahora formaban parte del acervo patrimonial y de prestación de la obra social militar.

La medida establece que el traspaso se hará efectivo el 1 de octubre, pero hay incertidumbre con la situación del personal que trabajaba en esas instalaciones y si continuarán abiertos para el turismo y recreación de los afiliados.