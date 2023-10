Maurice Closs: "Massa está cerca de forzar el balotaje"

Para sumar una mirada al respecto, Ámbito dialogó con el vicepresidente del Senado de la Nación, Maurice Closs, quien habló sobre el tablero política camino a las elecciones del 22 de octubre próximo y se enfocó en la tarea del candidato presidencial de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, en su pelea con el candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei.

Maurice Fabián Closs: En la elección de tres tercios más pareja de la historia argentina. En la posibilidad, pero no segura de que haya un balotaje con alguien que hace un año era panelista de TV y actual diputado nacional se pueda convertir en el presidente de la Nación.

P: ¿Y en términos económicos cual es el escenario?

MFC: En términos económicos estamos atravesando prácticamente el escenario que teníamos hace un año atrás, es decir con problemas estructurales y, una economía que si bien no está creciendo como hace un año atrás tampoco tiene esquemas recesivos.

P: ¿En ese posible balotaje está asegurado Milei?

MFC: Creo que sí porque hay una cuestión de voto duro y, además se cuentan los votos positivos, es decir se descartan los nulos y blancos, con lo cual se encuentra con un 33 % si uno hace una transpolación de las Paso. El voto a ganador casi no se cae, quiere decir que quien lo votó en las Paso seguramente lo va a votar y, seguramente podrá obtener más votos, por eso creo que tiene asegurado un lugar en el posible balotaje. El segundo lugar es claro la pelea entre Massa y Bullrich con una tendencia hacia el Ministro de Hacienda porque una segunda vuelta Bullrich-Milei sería muy de derecha y la sociedad no está para poner tantos votos hacia la derecha.

P: ¿Qué deberían hacer, principalmente Massa para llegar a la segunda vuelta?

MFC: Obvio salir a buscar los 4 o 5 puntos que le faltan que valen oro. Donde hay que llegar al 50 % es en la segunda vuelta. Para que Milei no gane en primera vuelta los dos grupos tradicionales que están cerca de los 30 puntos deben lograr esos cuatro o cinco puntos para que Milei no gane en primera vuelta. Massa y Bullrich están arañando los 30 puntos cada uno, con tres o cuatro puntos que saque la Izquierda y con el mismo porcentaje que saque la derecha no habría forma de que Milei llegue a los 40 puntos. Milei solamente tiene la posibilidad de ganar en primera vuelta si Massa o Bullrich se caen considerablemente y obtiene menos de 25 puntos cada uno.

P: ¿Usted considera que gobernadores que perdieron sus elecciones provinciales saldrán ahora a militar en estas tres semanas que faltan para las elecciones?

MFC: Los ganadores o perdedores de las elecciones provinciales son síntomas que aparecen, pero no son vinculantes mucho más aún cuando el personaje en irrupción no forma parte de esas disputas provinciales. Milei está totalmente afuera de esas disputas. provinciales y, altera la posibilidad de proyectar un resultado electoral cuando uno ve las provincias; de manera lo que uno puede ver hoy es que JxC y UxP tienen un despliegue territorial con triunfos y derrotas pero que eso no les garantiza ningún voto para el 22 de octubre porque justamente Milei lo que está haciendo es pasar por arriba de todas las estructuras provinciales y municipales que son importantes y se lleva un voto espontáneo.

P: ¿Considera que estos anuncios de distintos beneficios que está otorgando el gobierno nacional, llámese devolución, del IVA, ganancias, beneficios para autónomos y monotribustistas, influirán en el electorado a la hora de emitir el voto?

MFC: Es una falta envido que con todo derecho hace el ministro-candidato porque paga todos los costos que puede tener la economía, entonces dice ´si tengo las herramientas en una falta envido juego estas fichas a ver si mejoro un poco el clima social y, me agarro de los dos o tres puntos que me faltan para forzar el balotaje´. Esto también lo hizo Macri en 2019. Si Massa llega a 32% seguro que llegará al balotaje.

P. ¿En estas tres semanas que faltan tendría que salir a jugar la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner?

MFC: Es una cuestión de alta estrategia y alta política.

P: ¿Y el voto Joven?

MFC: El voto joven mayoritariamente en las Paso fue a Milei y, seguramente se repetirá.

Elecciones 2023: cómo llega Misiones

P: ¿Y Misiones a tres semanas?

MFC: Misiones tiene un escenario parecido al nacional

P: ¿Cómo ve posicionado al Frente Renovador del cual usted es parte?

MFC: Veo un Frente Renovador consolidado que hizo una gran estrategia electoral y va a colocar cómodamente dos diputados y dos senadores nacionales.

P: ¿Cómo ve al gobernador electo misionero Hugo Passalacqua del Frente Renovador en el esquema político del Nea, teniendo en cuenta que en Chaco y Corrientes gobernará JxC y en Formosa JxP?

MFC: El Nea no juega como bloque político, será el gobernador de un espacio provincial que representará de la mejor manera a los misioneros cualquiera sea el presidente electo. No hay una relación de bloque, hay una relación de cambio en el que el radicalismo, vinculado al gobernador de Corrientes Gustavo Valdés tiene dos gobernaciones. La historia política muestra que el Nea no juega como bloque como si lo hace Salta y Jujuy, Cuyo e inclusive los patagónicos

P: Pero no es el mismo escenario con Massa, Milei o Bullrich presidente….

MFC: No es el mismo escenario ni para el gobernador electo Hugo Passalacqua ni para cualquier ciudadano. El gobernador tiene la responsabilidad de dirigir los destinos de una provincia con 1,25 millones de ciudadanos y, no tengo dudas de que Passalacqua conducirá en forma excelente la provincia con cualquiera de la situación política que le toque. Por supuesto que con Massa será mucho más amigable

P: Es obvio preguntarle a Closs a quien apoyará en las elecciones del 22 de octubre...

MFC: Acompañaré al espacio político al cual pertenezco hace 20 años. Mi boleta será Massa presidente con el acompañamiento del Frente Renovador. Espero con ansias que Massa llegue a la segunda vuelta electoral porque la novedad el algo que va pasando con el tiempo y el candidato Milei en agosto era algo novedoso, en octubre ya lo conocen más, saben más de su talante, motosierra y arrebatos y, en noviembre lo conocerán mucho mejor, por eso creo que esa novedad que lo hizo ganador en agosto, si se logra forzar una segunda vuelta es muy probable que en noviembre se le pueda ganar a lo que hoy aparece como novedoso e invencible.