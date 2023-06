Mauricio Macri calificó de "irrespetuoso" incorporar a Schiaretti a su coalición







Junto a Luis Juez, candidato gubernamental en Córdoba, Mauricio Macri apuntó contra la inclusión de Schiaretti en la coalición.

Luis Juez, candidato a gobernador de Córdoba, junto a Mauricio Macri.

La alianza electoral Juntos por el Cambio se encuentra definiendo sus límites. Luego de las discusiones acerca de la incorporación de Juan Schiaretti en la coalición, y pese a la desmentida del propio gobernador cordobés, Mauricio Macri ratificó su oposición y respaldó al dirigente Luis Juez, candidato gubernamental, frente a dirigentes en la Bolsa de Comercio de Córdoba.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En una conferencia realizada este martes, y consultado sobre por qué rechazaba la incorporación del gobernador cordobés y no la de Miguel Ángel Pichetto, el ex presidente fue tajante: "Es irrespetuoso con nuestros dirigentes, con nuestros candidatos y nosotros, los cordobeses. No nos gusta a los cordobeses que se metan en casa a dirimir cosas que no tienen que ver con Córdoba".

Por otro lado, reivindicó el rol legislativo de Pichetto durante su gestión: "Gracias a él todo avanzó. La independencia del sistema judicial tiene mucho que ver con la fortaleza política de Miguel Pichetto, que durante mucho tiempo logró contener el Senado y los votos peronistas para que hayamos podido nombrar más de 200 fiscales y jueces independientes que hoy han puesto a la Justicia independiente de pie en la Argentina".

"Hubo un trabajo, un respeto y un diálogo interno. Esto es lo que tiene que haber si no queremos destruir esta piedra fundamental que ha sido esta coalición todos estos años. Si no estamos poniendo en riesgo todo por una cosa improvisada, que no se sabe para qué, que son especulaciones electorales", analizó.

Además, criticó la forma en que se divulgaron las discusiones sobre la incorporación de Schiaretti al bloque, comparándolo con la decisión de sumar a Pichetto como candidato a vicepresidente: "No nos enteramos de cómo iba a quedar la coalición por los diarios, diciendo que el presidente decidió tal cosa. No: yo fui, sigilosamente, y hablé con cada uno de los importantes miembros de los distintos partidos de la coalición". macri-juez-schiaretti En referencia a la identidad de la coalición, sostuvo: "Si no somos el cambio somos absolutamente nada: Argentina tiene que abandonar décadas de sometimiento a un sentimiento corporativo y mafioso que ha trabado el crecimiento de la gente y ha expulsado a nuestros jóvenes". "La unidad es alrededor del compromiso de cambio. No es unidad para el status quo. Si no vamos a hacer eso, dejemos el poder", añadió. "Todos tenemos que estar dispuestos a poner de nuestra parte y a tener comportamientos más transparentes de los que tuvimos hasta este momento", dijo también, frente a empresarios.