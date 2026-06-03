Karina Milei en alerta máxima, desconfía del chat entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich

En el horizonte asoma una negociación inevitable entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich . La reelección de Javier Milei pero también el destino político de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires dependen de ese eventual acuerdo . Las piezas las mueve Karina Milei quien arrincona cada vez más a la jefa de La Libertad Avanza en el Senado dejándola ya casi excluida de la fórmula presidencial 2027 pero también de una eventual candidatura a jefa de Gobierno porteña.

"Reunión entre ellos no hubo, pero se reactivó el chat" , confiesa un cercanísimo colaborador de Macri en relación a los contacto entre el expresidente y Bullrich. Más allá de la paranoia de los hermanos Milei y de la ansiedad del periodismo, todavía falta un año para definir los acuerdos electorales y las candidaturas para las elecciones del 2027.

Explicado en otros términos, ninguno de los bandos puede negociar con la foto de hoy los acuerdos del 2027. En el tiempo que queda por delante hasta las presidenciales, y la elección en la Ciudad, Javier Milei puede mejorar, o empeorar, notoriamente su estado de situación política .

Los movimientos tácticos de Bullrich son parte de una estrategia más amplia. Diferenciarse de La Libertad Avanza pero sin sacar todavía los pies del plato . Para eso hay tiempo. La exministra de Seguridad comienza a medirle el aceite a los Milei de manera cada vez más frontal . Primero con una estrategia de comunicación propia, personal y diferenciada del Gobierno nacional, destacando sus logros en el Senado. Luego, desmarcándose abiertamente de Manuel Adorni a quien le exigió públicamente la presentación urgente de su declaración jurada . Se trata de uno de los protegidos de Karina pero también del Presidente.

Bullrich redobló la apuesta presentando su propia declaración jurada semanas atrás para predicar con el ejemplo. Además dio inicio a una gira nacional por al menos cuatro provincias que se inició este miércoles en Mendoza, uno de los distritos más sensibles para La Libertad Avanza en términos de acuerdos electorales. Luis Petri, su excompañero de fórmula presidencial en 2023, aspira a suceder a Alfredo Cornejo. ¿Candidato de Patricia o de la Casa Rosada?. El actual mandatario mendocino, de gira por Londres, no acepta que le implanten un candidato. Otro potencial aliado de Macri pero también de la excandidata presidencial de Juntos por el Cambio .

La gira "federal" de Bullrich tenía como próxima parada Neuquén el próximo martes. Estaba invitada por la senadora nacional de LLA, Nadia Márquez, una de las legisladoras más cercanas a Karina. Desde el despacho de Márquez evitaron esta mañana ante reiteradas consultas de este medio confirmar la agenda y la visita Bullrich a la provincia. Márquez fue una de las más críticas frente a su jefa de bloque cuando comunicó en el grupo de chat de LLA que ejercería el derecho a "objeción de conciencia" frente al retiro del pliego de María Verónica Michelli, la abogada cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, que había sido propuesta para ocupar el cargo de jueza ante el Tribunal Oral Federal 3 de La Plata.

Dudas sobre Mauricio Macri

La foto entre Bullrich y Márquez podría espiralizar las disidencias dentro del bloque, rebeldías que como anticipó Ámbito ya alcanzaron al menos a Francisco Paoltroni, el mismo senador que se había opuesto a la candidatura de Ariel Lijo para la Corte Suprema, y también rozan a Luis Juez. Pero Bullrich no es la única que está de gira. Macri también pasó por Mendoza luego de emitir u critico comunicado contra el Gobierno nacional desde el PRO sugestivamente titulado "Próximo Paso". En algunos círculos políticos se preguntan con malicia si el expresidente está haciendo alguna referencia tangencial a las primarias que tendría pensado plantearle a Milei para definir la candidatura presidencial en un eventual frente entre La Libertad Avanza y el PRO.

Macri estará este viernes en Santa Fe junto a Maximiliano Pullaro y Rogelio Frigerio. Encabezará además un encuentro Cohn legisladores e intendentes de la región centro en un mensaje político a la Casa Rosada de que está preparando a su tropa para competir en todo el país. En Santa Fe estará también Patricia Bullrich a mediados de agosto, invitada por la Sociedad Rural de San Justo. Pullaro gobierna la provincia en alianza con el PRO y otras fuerzas políticas. Es uno de los gobernadores que más defiende el federalismo y los recursos en su territorio además de venir denunciando el creciente deterioro de los tramos de rutas nacionales que atraviesan su provincia.

Ofensiva de Karina Milei

En ese contexto, y con Karina Milei marginando a Bullrich de distintas actividades oficiales, la última fue el Tedeum patrio donde sentó a la senadora en última fila y la excluyó de la visita al Cabildo, Macri retomó el contacto con la extitular del PRO. Se necesitan mutuamente.

Si Bullrich aspira a que prospere su proyecto de candidata a jefa de Gobierno porteña está obligada a abrir una negociación con el expresidente para llegar a un acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO. Dividir el voto porteño frente al peronismo no es negocio para ninguno de los aliados. En esas tratativas, Macri pone sobre la mesa su propia candidatura a presidente. Postulación que estaría dispuesto a declinar si Karina Milei no le disputa a Jorge Macri la Ciudad de Buenos Aires.

La moneda está en el aire y los negociadores comienzan a tomar posiciones mientras el electorado se debate entre dos dudas para definir su voto en 2027: el miedo a que siga Milei en el poder o el temor a que vuelva a gobernar el kirchnerismo.