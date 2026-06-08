Mundial 2026. la letra chica del reglamento de FIFA sobre cambios en la lista de la Selección argentina y las opciones que evalúa Lionel Scaloni

Tras la lesión del defensor Leonardo Balerdi, el DT de la Selección Argentina se está tomando un tiempo prudencial para definir a su reemplazante. El motivo además radica en la excepción que permite el reglamento de la FIFA.

El detalle del reglamento FIFA para reemplazar a Balerdi que abre un nuevo abanico de chances a Scaloni

A 8 días para el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 , Lionel Scaloni aún no definió quien será el reemplazante del lesionado Leonardo Balerdi . El entrenador se está tomando más tiempo del esperado por la excepción que permite el reglamento de la FIFA.

El exdefensor de Boca fue dado de baja para el Mundial el sábado pasado y aún no hay confirmación sobre quien será su reemplazante en la lista de 26 convocados.

Si bien las opciones naturales son Lucas Martínez Quarta y Marcos Senesi , quienes fueron incluídos en la prelista de 55 jugadores, Scaloni y su cuerpo técnico juegan al misterio y especulan con otra alternativa que sea una sorpresa.

La duda está en reemplazar a Balerdi con otro central o con un lateral derecho, debido a las lesiones que arrastran tanto Molina como Montiel. En ese caso el elegido sería Agustín Giay o Nicolás Capaldo , quienes ya jugaron en el amistoso ante Honduras.

Sin embargo, la excepción con la que especula el cuerpo técnico se radica en un juvenil que no fue incluído en la prelista de 55. Se trata de Ignacio Ovando, defensor Rosario Central que a fin de mes cumplirá 19 años.

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Resulta que Scaloni lo citó a él, junto a otros juveniles del fútbol argentino, para esta gira de amistoso pre Mundial y el cuerpo técnico quedó sorprendido y encantado con sus condiciones.

La Selección Argentina podría buscar una excepción al reglamento por Ovando

Por lo antes menciondo, se especula que la AFA haga uso de la excepción reglamentaria que menciona la FIFA en caso de lesiones.

En su artículo 24 titulado “Lista definitiva”, se especifica cómo es el procedimiento para realizar una modificación en la lista. En su inciso 2, el ente encargado de la organización del torneo aclara el punto sobre los cambios de jugadores: “Solo se podrá sustituir a un jugador inscrito en la lista definitiva por otro de la lista provisional en caso de lesión grave o enfermedad, a más tardar 24 horas antes del primer partido de su selección en el Mundial de la FIFA 26”, indica este fragmento de la normativa.

Acto seguido, hay una oración que puede llamar a la interpretación. “Toda excepción deberá contar con la aprobación de la FIFA”, agrega, antes de seguir en el proceso para efectivar la modificación en el plantel definitivo.

"La federación participante deberá nombrar al sustituto e informar a la FIFA al respecto. Una vez recibido y aceptado el examen médico detallado y por escrito en uno de los idiomas oficiales de la FIFA, la Comisión de Medicina de la FIFA, representada por el responsable de los servicios médicos del torneo de la FIFA, confirmará que la lesión o enfermedad reviste la suficiente gravedad para impedir que el jugador participe en el Mundial de la FIFA 26”, reza el reglamento en este caso.

Lo que sin dudas sucedió con la baja de Balerdi es que se abrió un abanico de posibilidades sobre la elección que hará el cuerpo técnico campeón del mundo.