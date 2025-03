Mauricio Macri cambió la milanesa de Javier Milei por un asado del PRO y reflota candidatura

En el PRO correntino se designó como interventor a Clodomiro Risau , hombre de confianza de Humberto Schiavoni , mientras que en el partido cordobés se propuso a Laura Alonso pero su designación aún no fue confirmada.

Macri confirmó así que no descarta postularse como candidato a senador nacional por CABA en las legislativas de octubre aunque también será parte de la campaña del PRO para las elecciones desdobladas del 18 de mayo.

Los casi 27.000 policías que tiene la Ciudad tienen que estar al servicio de cuidar las calles y a los porteños, no a los presos. El Ministerio de Seguridad y el Servicio Penitenciario Federal tienen que cumplir con su responsabilidad. La Ciudad está para ayudar, pero las… https://t.co/JDwuzgErzO — Mauricio Macri (@mauriciomacri) March 5, 2025

La relación de Macri con Milei atraviesa un mal momento a partir del diagnóstico crítico sobre la falta de gestión y equipos de La Libertad Avanza, déficit que atribuye al "entorno" presidencial personificado en Santiago Caputo y Karina Milei.

El fracaso de la licitación de la hidrovía, en medio de acusaciones cruzadas con el asesor presidencial, el escándalo de la cripto estafa $LIBRA, la designación de Ariel Lijo por decreto y ahora la guerra a cielo abierta con Bullrich, empujan a Macri a confrontar en las urnas con las fuerzas del cielo. Un escenario que no está exento de riesgos teniendo en cuenta la fragmentación de la oferta electoral porteña con los desprendimientos de Horacio Rodriguez Larreta del PRO y Ramiro Marra de La Libertad Avanza.

Guerra PRO-La Libertad Avanza

Anoche Patricia Bullrich escaló la batalla con el PRO y le apuntó directamente a Mauricio Macri. "Macri, Mauricio, el país requiere que ustedes dejen de pensar en sus intereses particulares y usar la Ciudad de botín. Se acabó esa Argentina", escribió la Ministra de Seguridad en sus redes sociales. Y agregó: "Está decidido que el resto del país no va a continuar manteniendo a los delincuentes de CABA. Todas las provincias se hacen cargo de sus presos y cárceles, es momento de que dejen de financiar festivales, firmen la transferencia y hagan lo mismo".

Macri, Mauricio, el país requiere que ustedes dejen de pensar en sus intereses particulares y usar la Ciudad de botín. Se acabó esa Argentina. Está decidido que el resto del país no va a continuar manteniendo a los delincuentes de CABA. Todas las provincias se hacen cargo de sus… https://t.co/54aYXKwb3u — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 5, 2025

En enfrentamiento explicito en la Ciudad de Buenos Aires irradia también a la provincia donde, como reveló Ámbito, Cristina Ritondo y el radical Maximiliano Abad celebrarán un encuentro el próximo lunes en La Plata en lo que podría ser el inicio de un frente electoral similar a Juntos pero con con otra denominación y la participación del peronismo no kirchnerista. En cambio en otros distritos donde gobierna el PRO como Entre Ríos, con Rogelio Frigerio, o Chubut, con Ignacio Torres, no están cerrados a un acuerdo de partido a partido con La Libertad Avanza para no fracturar el voto frente al peronismo.

El asado coronó un encuentro virtual del Consejo Nacional del PRO que iba a ser presencial en el local de la calle Balcarce pero que mutó a videoconferencia a partir de la ola de calor, cortes de luz y caos vehicular por la falta de energía para los semáforos.

En el asado en la casa de Jorge Triaca en San Isidro estuvieron además de Mauricio Macri, los jefes de los partidos en las provincias. Alejandro Finocchiaro (Tucumán), Gisela Scaglia (Santa Fe), Enzo Cornejo (San Juan), Marcos Amarilla (Formosa), Martin Adhornain (La Pampa), Juan Martin (Río Negro), Marcelo Bermúdez (Neuquén), Federico Fonzar (San Luis), Ernesto Blasco (Chaco), Luis Steciuk (Misiones), Julio Sahad (La Rioja), Gabriel Pradines (Mendoza), Gabriel Santillán (Santiago del Estero) y Martín Gómez (Chubut) fueron algunos de los presentes.