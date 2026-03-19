Mauricio Macri reaparece y empuja al PRO a reconstruir su identidad en tiempos libertarios

El expresidente reúne a dirigentes de todo el país para relanzar el espacio, ordenar la interna y comenzar a delinear la estrategia hacia 2027.

El ex presidente Mauricio Macri encabezará este jueves una cumbre del PRO en Parque Norte, donde se espera la participación de dirigentes, legisladores, gobernadores e intendentes de todo el país, en el marco de un encuentro orientado a reorganizar el espacio político.

La actividad está prevista para las 10 y contará con una serie de paneles temáticos y exposiciones a cargo de referentes partidarios, antes del discurso de cierre de Macri.

El evento forma parte de una estrategia para relanzar el PRO y fortalecer su estructura interna tras el proceso político de los últimos meses, con el foco puesto en la reorganización territorial y la articulación entre sus distintos niveles de representación.

Según lo previsto, participarán referentes como gobernadores y autoridades partidarias , en una convocatoria que busca reunir a la dirigencia nacional del espacio y avanzar en definiciones organizativas y políticas de cara a los próximos desafíos electorales.

El cierre estará a cargo de Macri, en un discurso en el que se espera que plantee lineamientos generales sobre el rumbo del partido y su posicionamiento en el escenario político actual.

El PRO, sin definiciones sobre un posible sucesor de Mauricio Macr

En ese contexto, el PRO arriba al encuentro sin una figura consolidada para disputar la próxima elección presidencial. La falta de un liderazgo definido expone diferencias internas sobre quién debería encabezar una eventual candidatura y qué perfil debería tener en el escenario actual.

Las discusiones no se limitan a los nombres. También atraviesan la estrategia política del espacio, en particular el vínculo con el gobierno de Javier Milei, donde conviven posturas que van desde el acompañamiento legislativo hasta la necesidad de marcar mayores diferencias.

A su vez, algunos dirigentes plantean la importancia de ampliar la base de sustentación del partido y fortalecer su estructura territorial antes de avanzar en definiciones electorales. En ese marco, la cumbre se presenta como una instancia para ordenar esas discusiones y establecer lineamientos comunes de cara al mediano plazo.