Jorge Macri le exigió a Patricia Bullrich a avanzar en el traslado de presos al Servicio Penitenciario Federal

Jorge Macri avanza con el trabajo conjunto con Nación por el traspaso de presos.

"No podemos seguir teniendo presos donde no deben estar y son un peligro para todos. El problema de los presos no se soluciona con un cambio de Ministro. Es responsabilidad del Servicio Penitenciario Federal, algo que la Ministra Bullrich no desconoce. Lo decimos con respeto y firmeza; Ministra Bullrich: estamos para ayudar, sí; pero las comisarías no son cárceles y los policías no son guardiacárceles", sostuvo Macri.

Y agregó: “Estamos para hacer un último esfuerzo con usted desde la voluntad y la verdad, superando nuestras diferencias, pero con el interés general por sobre el interés partidario. Que quede claro, debemos proteger y darle seguridad a los porteños. Es cierto lo que usted dice; que todas las provincias tienen un sistema penitenciario. Pero todas las provincias también tienen un sistema judicial y nosotros no. Usted lo sabe muy bien. No nos pueden pedir sobre lo que no tenemos responsabilidad”.

La situación de los detenidos en CABA

En detalle, el gobierno de Macri detalló que la capacidad actual de CABA para alojar detenidos en su sistema de dependencias y alcaidías es de 1000 presos. Sin embargo, según los datos del GCBA hoy la cifra asciende a 2434. En detalle:

Detenidos alojados en Alcaidías: 1474

Detenidos alojados en Comisarías Vecinales: 525

Detenidos alojados en lugares transitorios: 420

Detenidos por Ingresar: 15

Para cuidar a los detenidos que tiene el sistema, la Ciudad de Buenos Aires aseguró que debe destinar aproximadamente 3000 efectivos policiales. Por otro lado, en 2024 el gasto total incurrido por la administración porteña en gestión de detenidos fue de $70.161.000.000, lo que da un promedio diario por detenido de $83.576.

Por último, desde la gestión de Macri también dieron a conocer la judicatura actuante en cada uno de los casos de los presos detenidos. En detalle