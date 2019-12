Macri convoca a su primera cadena nacional para despedirse con balance de gestión

La convocatoria al mensaje se publicó hoy vía decreto en el Boletín Oficial. El mensaje será esta noche, a las 20, y se trasmitirá por cadena nacional, por lo que se podrá ver en todos los canales de televisión y escuchar en las radios.

Será un mensaje grabado, que duraría cerca de 40 minutos.

A través del decreto 815/2019, que lleva la firma de Macri y del jefe de gabinete Marcos Peña, el Gobierno confirmó que por primera vez en cuatro años el presidente utilizará la cadena nacional.

"Que la rendición de cuentas a la ciudadanía es uno de los principios fundamentales sobre los que se asienta el sistema representativo y republicano que adopta nuestra Nación como forma de gobierno", dice el decreto publicado hoy.

"Que la rendición de cuentas se desarrolla a través de una serie de procedimientos y mecanismos por medio de los cuales los funcionarios públicos motivan sus acciones, responden a críticas y requerimientos y asumen responsabilidad por sus actos y decisiones", agrega el texto oficial, adelantando lo que podría ser una autocrítica de Macri respecto de su gestión.

Por lo mencionado anteriormente, el gobierno decretó: "En atención a su trascendencia institucional, dicha información sobre el estado de la Nación será difundida a través de cadena nacional y de otros medios de comunicación (redes sociales)".

Macri habló de su padre Franco

Por otro lado, en el marco de su publicaciones en redes sociales, Macri publicó anoche un nuevo adelanto del video de despedida que se emitirá el domingo, en el que contó que su padre, Franco, "varias veces" le pidió que se "haga cargo de matarlo" cuando enfrentaba problemas de salud.

"Me pedía, porque me pidió varias veces, que yo me haga cargo de matarlo", sostuvo el saliente mandatario en el fragmento publicado en las redes sociales.

El relato da cuenta del pedido que le hizo el empresario Franco Macri para que lo ayudara a morir, ya que en los últimos años estaba aquejado por varios problemas de salud: Franco Macri finalmente falleció el pasado 2 de marzo a los 88 años.

Se trata de un nuevo adelanto del video denominado "Momentos", que será difundido el próximo domingo a las 20:00 por las distintas cuentas oficiales de Macri: es una suerte de entrevista íntima que se verá menos de 48 horas antes de traspasarle el mando a Alberto Fernández.

Asimismo, se transmitirá un día después de la marcha despedida del sábado, denominada 7D.

El domingo, el líder del PRO asistirá por la mañana a la Basílica de Luján para la misa por la unidad y por la paz que convocó la Conferencia Episcopal Argentina, de la que participará también Fernández.