Máximo Kirchner: "Esta elección define si Argentina quiere perder tiempo o empezar a construir"

Acompañado por el secretario general, Ricardo Pignanelli ; la vicegobernadora de la Provincia, Verónica Magario ; el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza ; el tercer candidato a diputado nacional, " Paco" Manrique; el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa ; el exministro de Agricultura, Julián Domínguez y la secretaria de Producción en La Matanza, Débora Giorgi ; el diputado llamó a "no ser espectadores", sino "protagonistas".

El discurso de Máximo Kirchner

"Necesitamos que ustedes más allá de los problemas que tienen todos los días, de lo difícil y la situación económica, se comprometan no con una fuerza política, sino con su propio destino y con su propio país. No habrá manera de detener la voracidad de esta gente si el pueblo no se involucra en su destino", expresó el precandidato bonaerense a diputado, según se informó en un comunicado.