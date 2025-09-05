SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

5 de septiembre 2025 - 15:51

Elecciones provincia de Buenos Aires: dónde esperarán los resultados los candidatos de cada fuerza

Tras el cierre de los comicios, las distintas fuerzas esperarán los resultados en sus respectivos búnkeres. Según la Junta Electoral bonaerense, se espera que los primeros datos estén disponibles a las 21.

PBA

La Legislatura está integrada por 92 miembros, de los cuales 46 terminan su mandato a fin de año y deberán competir para conservar su lugar. En paralelo, en los 135 distritos de la provincia se elegirán 1.097 concejales y 401 consejeros escolares.

Elecciones en la provincia de Buenos Aires: dónde esperarán los resultados cada fuerza

La Libertad Avanza

A partir de las 18, los candidatos de La Libertad Avanza seguirán los resultados desde el salón Vonharv, ubicado en la avenida 19 entre 511 y 514, a pocos kilómetros del centro platense.

image
Aunque sin confirmación, se espera que el presidente, Javier Milei, diga presente en el salón Vonharv, luego de participar de lleno en la campaña bonaerense, con actos de campaña en Lomas y Moreno. En ese sentido, el propio mandatario decidió recortar escalas de su viaje a Estados Unidos y concentrar su agenda, lo que le permitirá estar de regreso en el país el próximo sábado.

Fuerza Patria

El oficialismo bonaerense también confirmó su búnker donde esperara los resultados de las elecciones del próximo domingo 7 de septiembre. En detalle, será en el Hotel Brizzo de La Plata - ubicado en Av. 51 715 - y ante la espera de los resultados, de manera cauta, se preparan los detalles de los festejos que tienen planificado el peronismo. Además, también advirtieron que habrá un centro de recepción de datos en todas las secciones.

AXEL KICILLOF EN MERLO CIERRE DE CAMPAÑA BONAERENSE 2025
FIT-U

Por último, los candidatos del FIT-U esperarán los resultados en Strauss Salón, en la calle 25 de Mayo 56, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires. Se espera que los aspirantes a legisladores provinciales a partir de las 18.

image
