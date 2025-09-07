Córdoba: Martín Llaryora lanza la segunda edición del programa "Empleo +26"

Está apuntado a personas que quedaron relegadas del mercado laboral. "Para nosotros, no son números ni una mera estadística: son cordobeses y cordobesas atravesados por la angustia", lanzó.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora , lanzará este lunes la segunda edición del programa "Empleo +26" , una política pública que se consolidó como herramienta clave para la inclusión laboral de personas mayores de 26 años que se encontraban desempleadas o sin empleo registrado.

"Empleo +26" constituye una alianza estratégica entre el Estado y el sector privado para generar oportunidades, potenciar el talento local y fortalecer el desarrollo económico de Córdoba.

El acto se desarrollará desde las 10:30 en el Centro Cívico de la ciudad de Córdoba y contará con la participación de distintos ministros y funcionarios de la administración cordobesa.

En la antesala, Llaryora explicó: "Nuestro país atraviesa una difícil situación económica y una de las consecuencias más dolorosas de esta crisis es la pérdida de miles de puestos de trabajo".

"Para nosotros, no son simples números ni una mera estadística: son cordobesas y cordobeses atravesados por la angustia de no contar con el trabajo que merecen para mejorar su calidad de vida" , amplió.

El gobernador mediterráneo aclaró que por esa razón tomó la decisión de Empleo +26: "Son 10 mil oportunidades laborales, con prioridad para personas mayores de 45 años, a quienes les felicitaremos su reinserción laboral", indicó.

Asimismo, dijo que el programa está dirigido a las personas que tienen ganas, experiencia, pero que cuando se presentan para un puesto laboral, se encuentran con barreras tecnológicas y de innovación.

"Lo importante es que uno, a través de este programa, puede ingresar al mercado del trabajo y mientras va haciendo el programa, va adquiriendo estas herramientas tecnológicas, porque son personas útiles, con ganas, que necesitan una oportunidad", agregó.

Por último, Llaryora afirmó que "gobernar es generar trabajo" y le agradeció al sector privado por su colaboración. "En nuestra provincia no queremos que nadie se queda al costado del camino. En Córdoba, ponemos a las personas en el centro de las prioridades. Podemos pensar distinto y trabajar juntos. Cuando los cordobeses nos unimos detrás de un objetivo, los resultados llegan", cerró.