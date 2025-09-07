El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, lanzará este lunes la segunda edición del programa "Empleo +26", una política pública que se consolidó como herramienta clave para la inclusión laboral de personas mayores de 26 años que se encontraban desempleadas o sin empleo registrado.
Córdoba: Martín Llaryora lanza la segunda edición del programa "Empleo +26"
Está apuntado a personas que quedaron relegadas del mercado laboral. "Para nosotros, no son números ni una mera estadística: son cordobeses y cordobesas atravesados por la angustia", lanzó.
-
El empleo en EEUU se estancó fuerte en agosto y trepó la desocupación: la Fed precalienta para bajar las tasas
-
EEUU: se conoce el dato oficial de empleo que será clave para próxima decisión de tasas de la Fed
"Empleo +26" constituye una alianza estratégica entre el Estado y el sector privado para generar oportunidades, potenciar el talento local y fortalecer el desarrollo económico de Córdoba.
El acto se desarrollará desde las 10:30 en el Centro Cívico de la ciudad de Córdoba y contará con la participación de distintos ministros y funcionarios de la administración cordobesa.
En la antesala, Llaryora explicó: "Nuestro país atraviesa una difícil situación económica y una de las consecuencias más dolorosas de esta crisis es la pérdida de miles de puestos de trabajo".
"Para nosotros, no son simples números ni una mera estadística: son cordobesas y cordobeses atravesados por la angustia de no contar con el trabajo que merecen para mejorar su calidad de vida", amplió.
El gobernador mediterráneo aclaró que por esa razón tomó la decisión de Empleo +26: "Son 10 mil oportunidades laborales, con prioridad para personas mayores de 45 años, a quienes les felicitaremos su reinserción laboral", indicó.
Asimismo, dijo que el programa está dirigido a las personas que tienen ganas, experiencia, pero que cuando se presentan para un puesto laboral, se encuentran con barreras tecnológicas y de innovación.
"Lo importante es que uno, a través de este programa, puede ingresar al mercado del trabajo y mientras va haciendo el programa, va adquiriendo estas herramientas tecnológicas, porque son personas útiles, con ganas, que necesitan una oportunidad", agregó.
Por último, Llaryora afirmó que "gobernar es generar trabajo" y le agradeció al sector privado por su colaboración. "En nuestra provincia no queremos que nadie se queda al costado del camino. En Córdoba, ponemos a las personas en el centro de las prioridades. Podemos pensar distinto y trabajar juntos. Cuando los cordobeses nos unimos detrás de un objetivo, los resultados llegan", cerró.
- Temas
- Empleo
- Córdoba
- Martín Llaryora
Dejá tu comentario