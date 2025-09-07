SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

7 de septiembre 2025 - 17:59

Elecciones en provincia de Buenos Aires: votó el 50,5% del padrón

Se trata del tercer dato de la participación ciudadana en los comicios que se llevan a cabo en la Provincia de Buenos Aires.

ELECCIONES BUENOS AIRES 2025 h
Mariano Fuchila

La Junta Electoral bonaerense informó que, hasta las 16.00 de este domingo, el 50,5% del padrón ya votó en las elecciones de ese distrito en las elecciones legislativas provinciales.

Se trata del tercer dato de la participación ciudadana en los comicios que se llevan a cabo en la Provincia de Buenos Aires, conforme a los datos difundido por la Junta Electoral.

El dato anterior, difundido a las 14, daba cuenta de que hasta esa hora había votado un 35 por ciento del padrón.

