Votó Karina Milei: "Es importantísimo que todos vayan a votar con responsabilidad"

La secretaria General de la Presidencia y hermana del jefe de Estado, Karina Milei, emitió su voto en Vicente López y remarcó la importancia de la participación ciudadana en una jornada en la que llamó a que "la gente tiene que ir a votar".

"Les pido que se armen de paciencia y que tengan la guardia bien alta”, dijo.

Luego, evitó hacer más declaraciones a la prensa y se retiró por la Avenida del Libertador escoltada por un grupo de militantes de La Libertad Avanza que cantaban "olé, olé, olé, olé, Jefe, Jefe".

La funcionaria y hermana del presidente Javier Milei votó en el Instituto Pedro Coveda , ubicado en la calle Hipólito Yrigoyen en ese distrito del norte del Gran Buenos Aires.

La cartera oficial de la secretaria de Presidencia se refirió al sufragio de Karina destacando que " al hacerlo remarcó la importancia de que todos los bonaerenses vayan a votar porque cada voto vale , agradeció a los fiscales y volvió a su casa caminando".

“Es importantísimo que todos vayan a votar con responsabilidad y pensando que tipo de provincia queremos", citó el texto y agregó, sobre la función de los fiscales de mesa: “Estamos muy agradecidos a quienes se tomaron este domingo con tanta responsabilidad y saben de la necesidad que hay sobre todo en una provincia como Buenos Aires de cuidar cada voto. Se juegan muchas cosas en esta elección, por eso tenemos que estar más atentos que nunca. Les pido que se armen de paciencia y que tengan la guardia bien alta”.

Dónde voto: problemas para consultar la web del padrón electoral

En plena jornada electoral, el sitio web oficial de la Junta Electoral bonaerense se encuentra caído, demora mucho en cargar o está fuera de servicio, desde las primeras horas de la mañana. El colapso del sistema genera caos y confusión entre los millones de votantes que intentan consultar su lugar de votación este domingo.

El link oficial para consultar donde voto es https://padron.gba.gob.ar/

El problema es crítico, ya que para estos comicios la Justicia modificó las escuelas de votación mediante Inteligencia Artificial (IA) en casi toda la Provincia, buscando acercar a los electores a sus domicilios.

Según supo Noticias Argentinas, el cambio de escuela afecta a todos los municipios, con una sola excepción, lo que complica a quienes no chequearon su mesa con anticipación.

Quiénes pueden votar en la misma escuela de 2023

La única excepción a la reorganización del padrón por IA es el partido de La Matanza.

Los electores de ese distrito (el más poblado de la provincia) son los únicos que pueden concurrir al mismo establecimiento de votación que utilizaron en 2023.

Todos los demás votantes de la provincia (incluidos los de Lomas de Zamora, Mar del Plata, Tres de Febrero, Vicente López, La Plata, etc.) tienen asignada una nueva escuela y deben verificarla antes de concurrir.

Donde voto

Más de 14 millones de bonaerenses están habilitados para votar este domingo 7 de septiembre, en unas elecciones legislativas con impacto nacional que renovarán 23 bancas en el Senado y 46 en Diputados.

Según pudo averiguar Ámbito muchos lugares de votación cambiaron, por lo que es vital consultar el padrón electoral antes de salir de casa.