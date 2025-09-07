Carlos Bianco, tras el cierre de los comicios: "Es una jornada histórica"







El ministro de Gobierno de la Provincia manifestó que las elecciones transcurrieron con "total normalidad". Y reiteró que los datos estarán a partir de las 21.

Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la Provincia.

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, afirmó que los comicios transcurrieron "con total normalidad" y calificó la jornada como un "día histórico". Respecto a los resultados provisorios de las elecciones bonaerenses, aseguró que los primeros datos estarán a partir de las 21 horas.

Minutos después del cierre de los comicios, Bianco brindó una conferencia de prensa en la que habló sobre el proceso electoral, destacó el rol de los fiscales y las autoridades de mesa y de los organismos intervinientes. "Es la primera vez que una provincia se encarga de hacer una elección de esta magnitud, con más de 14 millones de electores", remarcó.

“Ha transcurrido con total normalidad. Desde el día de ayer habíamos hecho entrega del 100% de todos los materiales electorales. Desde el día de hoy se empezaron a abrir con normalidad todas las mesas. Hubo demoras usuales, pero a las 10 de la mañana teníamos todas las mesas abiertas pudiendo votar con total paz. no hubo largas filas, fue un proceso muy bien organizado”, dijo el funcionario de la administración de Axel Kicillof.

Luego explicó cómo funcionará el proceso tras el cierre de las escuelas. “Puede ser que en alguna escuela alguna persona esté ejerciendo su derecho al voto. En ese caso estaba previsto un protocolo hecho por la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires en donde se le daba un número a las personas que estaban en la fila, se las hacía ingresar a los locales de votación”, dijo.

“Lo que empieza ahora, lo que está empezando en este momento, es el escrutinio provisorio de la elección", continuó Blanco y se refirió a los resultados: "Tal como lo habíamos avisado previamente, van a estar en principio a partir de las 21, siempre y cuando, como estableció la Junta Electoral en una resolución técnica, esté escrutado al menos el 30% de todas las secciones, de las mesas de todas las secciones electorales". Una vez que se realice la presentación de los primeros resultados, se abrirá la información para que puedan acceder el público desde sus dispositivos. La página web para consultar los datos es resultados.elecciones.gba.gov.ar. En tanto que el escrutinio definitivo comenzará cinco días después de cerrada esta elección. “Este escrutinio provisorio solamente para tener una primera impresión de cuáles fueron los resultados de esta elección. Esta es toda la información que por ahora podemos brindar, así que nos vamos a estar viendo a las 21 o cuando esté escrutado el 30%. Luego de las 21, si está escrutado el 30% de cada una de las mesas de las secciones electorales”, cerró Bianco.