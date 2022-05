Máximo Kirchner: "Cuando uno quiere conducir también debe saber obedecer"

Kirchner aseguró que su máximo preocupación "como peronista y como militantes" es que "la sociedad no se involucre en su destino y cuando los dirigentes pretenden surfear esa ola más que romperla, porque sino la ola se hace más grande".

En ese sentido, señaló: "Los dirigentes que dicen que quieren representar a las mayorías se la tienen que bancar de pecho. 'No podemos por esto o por lo otro', dicen. Basta de esa dirigencia, los argentinos no la queremos".

"No podemos por esto o por lo otro , dicen. Basta de esa dirigencia, los argentinos no las queremos", advirtió el referente del kirchnerismo y agregó: "Escucho en los últimos días que el ministro de Economía dice dos cosas y dice más. Dice que no tiene apoyo político. Tenés el apoyo del FMI y de Kristalina Georgieva, de los movimientos sociales, del Presidente y de Clarín. ¿Qué más querés?".

"Descubrí que hay una nueva causa de inflación: el debate político. ¿En serio creen que es por eso y no porque no ponemos el ojo donde tenemos que ponerlo? ¿En los formadores de precios? Nadie pide saltos bruscos ni locura. Lo decimos desde la responsabilidad", recalcó.