La Selección Argentina hará base en Kansas City para el Mundial 2026. Su nueva casa será el Sporting KC Training Centre, que fue inaugurado en 2018.

El bunker de la "Scaloneta": así es el centro de entrenamiento donde se alojará la Selección Argentina en el Mundial 2026

La Selección Argentina ya se encuentra en Estados Unidos para finalizar su preparación antes del Mundial 2026 que iniciará en solo 10 días y durante las próximas semanas se alojará en un moderno centro de entrenamiento en Kansas City .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Se trata del Sporting KC Training Center , que fue inaugurado en 2018 luego de una colaboración millonaria entre el Kansas City de la MLS, la federación de fútbol de Estados Unidos y el centro médico Children's Mercy.

El centro cuenta con cinco canchas de última generación, las cuales están divididas en el "SuperPitch", que son tres campos de juego dispuestos uno al lado del otro de forma continua, y otros dos de césped sintético rodeados por luces LED y un "Pabellón de Entrenadores" que sirve para filmar y observar desde la altura para poder analizar cuestiones del juego con mayor precisión.

El gimnasio también es de primera línea a nivel mundial, ya que cuenta con un espacio de casi 1.200 metros cuadrados que combina maquinaria de fuerza con espacios de césped sintético para ejercicios funcionales y de velocidad.

La AFA confirmó mediante un comunicado que Kansas "será el sitio ideal para afrontar la competencia de acuerdo a las distancias entre ciudades pero, principalmente, a las comodidades para la delegación".

image

Tras evaluar las alternativas, Kansas City fue considerada la opción más conveniente, principalmente por las comodidades para la delegación y la estratégica ubicación geográfica en relación con las sedes mundialistas.

El debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 será el 16 de junio, cuando se enfrente con su par de Argelia.