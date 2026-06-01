Ricardo Quintela apuntó contra Javier Milei y aseguró: "El chat de los gobernadores está apagado"

El mandatario acusó al Gobierno de "comprar voluntades" de mandatarios dialoguistas. A la par, no descartó una candidatura presidencial. "Todo dirigente político aspira a conducir el destino del país", lanzó.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela , trazó este lunes un panorama del vínculo entre las provincias y Nación y aseguró que "el chat de los gobernadores está apagado" , al tiempo que denunció que la administración de Javier Milei "compra voluntades" de los mandatarios dialoguistas.

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“Más allá de tener la mayoría en el Congreso y en el Senado, el gobierno tiene que tener acuerdo con los gobernadores, si no va a tener problemas”, afirmó el jefe provincial norteño, y amplió: "Tenemos un sistema prostitutivo. Compran voluntades que ni siquiera están de acuerdo con lo que van a sancionar y, sin embargo, lo sancionan”.

En esa línea, se refirió al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien aspira a competir por la gobernación de La Rioja en 2027. "Menem es muy hábil para las compensaciones con los gobernadores. Son beneficios económicos”, disparó.

Acto seguido, Quintela afirmó al canal de stream Gelatina: “El peronismo está debatiendo, viendo cómo generar una propuesta que empatice con la sociedad. Nos estamos juntando con algunos compañeros y estamos tratando de convocar una reunión con aquellos aspirantes a candidatearse”.

Además, el cacique riojano defendió a la expresidente Cristina Kirchner. "Está injustamente condenada", dijo, y anticipó que él, en caso de ser presidente, la indultaría. De todos modos aclaró, que el objetivo principal es "parar a Javier Milei".

Por otra parte, al ser consultado sobre si tiene aspiraciones presidenciales, Ricardo Quintela dijo que no lo descarta porque "todo dirigente político que llega a esta instancia aspira a conducir el destino del país”.

A la vez, pidió un encuentro entre los jefes provinciales peronistas. "Hace mucho tiempo que no nos reunimos", dijo. La última cumbre que protagonizaron los líderes justicialistas había tenido lugar a mediados de diciembre pasado en la Casa de La Pampa, un mitin del que también participaron diputados, senadores y demás dirigentes celestes.

Actualmente, esa liga la integran Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Elías Suárez (Santiago del Estero), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego). Por fuera quedaron el tucumano Osvaldo Jaldo y el catamarqueño Raúl Jalil, cercanos a la Casa Rosada.

Posteriormente, Quintela llamó a "discutir el gobierno de Alberto Fernández". "No fue tan malo. Estoy cansado de que nos autoflagelemos”, disparó.

Cumbre de norteños en CABA

Este martes, como adelantó Ámbito, los gobernadores norteños se reunirán en la ciudad de Buenos Aires. El encuentro se realizará en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y participará su titular, Ignacio Lamothe.

El Norte Grande es un bloque de 10 provincias, donde conviven mandatarios de distintas escuderías. Además de los ya mencionados, figuran Juan Pablo Valdés (Corrientes), Hugo Passalacqua (Misiones), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Sáenz (Salta) y Carlos Sadir (Jujuy).