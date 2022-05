Máximo Kirchner: "Los debates políticos que tenemos que dar deben ser de cara a nuestra sociedad"

"Las organizaciones de trabajadores, estén o no registrados, tienen que fortalecerse", afirmó el diputado nacional en el acto en el que también participó el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y sostuvo que "muchas veces buscan" que los asalariados "se enfrenten entre ellos".

"Tengamos la voluntad para que los debates políticos se den de cara a la sociedad. Les pido que se metan, que participen. Necesitamos que el pueblo recupere el poder adquisitivo", remarcó Kirchner al hablar en el Museo Eva Perón, donde se hizo este homenaje que contó con una fuerte presencia femenina del peronismo bonaerense.

"No podemos dejar que nos enfrenten entre nosotros, lo que hay subir son los salarios y no romper la solidaridad entre los que tienen trabajo registrado y los que no", remarcó el principal referente de la agrupación La Cámpora.

Máximo Kirchner recordó que su familia incorporó el legado de Eva Perón porque creció "en un hogar sumamente peronista".

"También me hizo conocer desde otro lugar a Eva mi abuela Ofelia, mamá de Cristina, que era sindicalista y siempre integró la rama femenina. Ella luego se sumó al sector que (en los años '80) lideraba Saúl Ubaldini", contó ante la concurrencia militante congregada en la ciudad natal de "la Abanderada de los Humildes".