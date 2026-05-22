La Unión Europea amplió sus sanciones contra Irán por el bloqueo del estrecho de Ormuz

Las acciones de Irán contra los buques que pasan por el canal "son contrarias al derecho internacional", de acuerdo a la entidad diplomática. La UE ya cuenta con varios regímenes de sanciones y rechazó acciones que atentan contra la "libertad de navegación en Medio Oriente".

"Las acciones de Irán contra los buques que transitan por el estrecho de Ormuz son contrarias al derecho internacional", subrayó la UE.

La Unión Europea (UE) avanzó este viernes en medidas para aumentar sus sanciones contra "personas" o "entidades" en Irán que bloquean el estrecho de Ormuz. Entre ellas, figuran limitaciones de viajes y congelación de activos.

Esta vía de paso estratégica, por la que suele transitar alrededor del 20% de los hidrocarburos mundiales, permanece bloqueada desde finales de febrero por Irán, en represalia por la guerra desencadenada por Israel y EEUU.

"Las acciones de Irán contra los buques que transitan por el estrecho de Ormuz son contrarias al derecho internaciona l", subrayó Bruselas en un comunicado. A la vez, la UE ya cuenta con varios regímenes de sanciones en vigor contra Irán luego de que decidiera ampliar su alcance, con el fin de incluir "a las personas y entidades implicadas en las acciones de Irán que amenazan la libertad de navegación en Medio Oriente ".

Entre las posibles sanciones figuran prohibiciones de viajar a los países miembros de la UE o de transitar por ella y la congelación de activos , entre otros. Asimismo, se prohibiría a las empresas o ciudadanos europeos negociar con cualquier persona que figure en esta lista.

Esta vía de paso estratégica, por la que suele transitar alrededor del 20% de los hidrocarburos mundiales, permanece bloqueada desde finales de febrero.

Irán crea un organismo clave para controlar el paso marítimo en el estrecho de Ormuz

Irán oficializó la creación de un nuevo organismo destinado a administrar el estrecho de Ormuz, uno de los corredores energéticos más estratégicos del planeta y por donde circula cerca del 20% del petróleo comercializado a nivel mundial. La decisión profundiza la tensión geopolítica en Medio Oriente en medio de la escalada regional y los cruces con Estados Unidos y sus aliados.

La nueva entidad, denominada Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico, tendrá facultades para supervisar el tránsito marítimo y coordinar la seguridad en la zona, aunque desde Teherán evitaron precisar el alcance concreto de sus atribuciones.

El anuncio se produjo en un contexto especialmente delicado para la región. En las últimas semanas, Irán endureció su postura sobre Ormuz y volvió a utilizar el estrecho como herramienta de presión política y económica frente a Occidente.