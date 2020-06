El dramático pedido de Mayra Mendoza para frenar los contagios de Covid-19 La intendenta de Quilmes grabó un video para los quilmeños, ante el aumento de casos en el conurbano bonaerense. "No salgan si no es necesario, no compartan el mate, no jueguen al fútbol, no festejen cumpleaños", les dijo a los vecinos.