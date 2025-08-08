Megaoperativo policial en cuatro barrios de CABA contra "los herederos de Dumbo": 30 allanamientos y 20 detenidos

El mismo buscaba desarticular una red de comercialización de drogas. Del operativo participaron 400 efectivos y se utilizaron 50 móviles.

La Policía de la Ciudad llevó adelante un importante operativo en los Barrios Mugica, Zavaleta, Inta y 1.11.14, para desarticular una red de comercialización de drogas operada por sucesores del narco conocido como “Dumbo”. Como resultado se realizaron 30 allanamientos y fueron detenidas 20 personas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La investigación fue llevada adelante por la División Investigaciones Antidrogas Zona Sur de la Policía de la Ciudad , y se extendió durante dos meses. La misma incluyó tareas encubiertas, filmaciones, seguimientos y el uso de la figura del " agente revelador ", lo que permitió mapear los puntos de venta al menudeo e identificar a los responsables.

Del operativo participaron 400 efectivos de las brigadas de Investigaciones, Policía Barrial, Grupos Especiales, Cibercrimen, Escuadrón Aéreo, motorizada, División Intervenciones Rápidas (DIR), la Dirección de Operaciones Urbanas de Contención, Comunal, Canes, Tecnologías Aplicadas y Alcaidías. Además, también fueron utilizados 50 móviles (20 vehículos y 30 motos) y dos helicópteros.

El despliegue fue monitoreado desde el Instituto Superior de Seguridad Pública por el ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez, el secretario de Seguridad, Maximiliano Piñeiro, y el jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Casaló. Los allanamientos fueron solicitados por Cecilia Amil Martín, titular de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos Vinculados con Estupefacientes (UFEIDE).

Según se determinó, los compradores ingresaban a los distintos edificios del complejo , conocidos como “plateas”, bajo la supervisión de "soldaditos" o "alertadores", y una vez autorizados accedían a los departamentos donde concretaban la compra de las sustancias.

Las organizaciones criminales estaban conformadas por clanes familiares que comercializaban pasta base, cocaína y marihuana. La investigación también determinó que la droga era provista desde los barrios Zavaleta y la Villa 1-11-14, lugares que fueron incluidos en la pesquisa.

Operativo Policía Ciudad 2} Durante los allanamientos, fueron incautadas diversas armas.

Para llevar estos allanamientos fue relevante la figura del “agente revelador”, que es un policía designado judicialmente con la finalidad de identificar a personas implicadas en un delito, detenerlas, incautar bienes, liberar víctimas o recolectar material probatorio que sirva para el esclarecimiento de hechos ilícitos. Para que sea incluido en una investigación, la Fiscalía debe ser quien sugiera su incorporación en una causa y el Juzgado el que lo autoriza.

La modalidad de su intervención es la simulación de determinados comportamientos, incluso delictivos, y a diferencia de un “agente encubierto” no tiene por objeto infiltrarse dentro de las organizaciones criminales. La figura de “agente revelador” es coordinada por el Ministerio de Seguridad porteño, la Unidad Fiscal Especializada en Investigación de Delitos Vinculados con Estupefacientes (UFEIDE) y el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los números del operativo:

• El operativo inició el jueves 7 de agosto a las 19.30 y continuó hasta la madrugada del viernes.

• 30 allanamientos (23 en el Barrio Mugica, 3 en Zavaleta, 2 Barrio Inta y 2 en la 1.11.14)

• 20 detenidos mayores de edad (10 hombres y 10 mujeres)

• Dos granadas de mano de disuasivo químico en un departamento de la platea 7

• Un chaleco antibalas, 1 revólver Calibre .38 con 5 cartuchos.

• 7,019 kilos de marihuana

• 62,94 gramos de cocaína

• 214,46 gramos de pasta base

• 41 municiones calibre 22

• 19 celulares

• Elementos de corte y fraccionamiento de drogas