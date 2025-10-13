La Policía de la Ciudad detuvo a 49 trapitos y capturó a un prófugo durante el operativo en el River–Sarmiento

En el marco del programa Tribuna Segura, se demoró a 49 cuidacoches ilegales, se impidió el acceso a 44 personas con derecho de admisión y se detuvo a un hombre prófugo por robo.

El operativo de seguridad desplegado por la Policía de la Ciudad antes del encuentro entre River Plate y Sarmiento de Junín , por la duodécima fecha del Torneo Clausura, dejó un saldo de 49 trapitos demorados , 44 personas con derecho de admisión y la detención de un hombre prófugo por robo . Se labraron 466 actas contravencionales en total.

El procedimiento, coordinado por la Subsecretaría de Seguridad en Eventos Masivos y Deportivos del Gobierno porteño, contó con tres anillos de control alrededor del estadio Monumental. Los cuidacoches ilegales fueron detectados en el tercero de ellos, el más alejado, y uno de los demorados fue puesto a disposición de la Unidad de Flagrancia Norte por reincidencia y resistencia a la autoridad.

Durante los controles implementados por el programa Tribuna Segura , se descubrió además a un hombre de 56 años con pedido de captura por robo en grado de tentativa , emitido por un juzgado de Lomas de Zamora . El sujeto fue arrestado y quedó a disposición de la Justicia.

En paralelo, las fuerzas de seguridad impidieron el ingreso de 44 personas registradas en la base de datos de Tribuna Segura con derecho de admisión vigente. También se registraron 466 actas contravencionales, de las cuales 336 correspondieron a simpatizantes que intentaron acceder sin entradas habilitantes.

El operativo incluyó la revisión de micros que trasladaban hinchas riverplatenses, con la colaboración de los Agentes de Tránsito. Seis colectivos fueron remitidos a playa por distintas irregularidades administrativas.

Los resultados del domingo mantuvieron una tendencia similar al operativo del partido previo entre River y Riestra, aunque con un leve incremento: tres trapitos y tres personas más con derecho de admisión fueron demoradas en esta ocasión. También se labraron 40 actas más que en el último operativo, evidenciando un refuerzo en los controles por parte del Gobierno de la Ciudad.