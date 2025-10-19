SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Diego Santilli habló de José Luis Espert a una semana de las elecciones: "Va a tener que dar explicaciones"

El candidato se refirió al escándalo que involucra al economista liberal y aseguró que debe “dar explicaciones ante la Justicia, sin fueros ni privilegios”.

Santilli subrayó la importancia de recuperar la confianza de los votantes y retomar la campaña con transparencia. “Ahora tenemos la oportunidad de retomar el camino, de pedirle a la gente que nos vote y nos acompañe por lo que viene, por lo que todavía falta hacer en nuestro país”, señaló, destacando la necesidad de claridad en la política.

El candidato abordó el tema durante su participación en La Noche de Mirtha, donde la periodista Carolina Amoroso lo consultó directamente sobre el escándalo que involucró al economista liberal. Santilli opinó que este episodio “pudo contribuir a la apatía, a la indiferencia” entre los ciudadanos y resaltó la obligación de rendir cuentas.

José Luis Espert y su baja a la candidatura

A comienzos de octubre, se revelaron presuntos vínculos de José Luis Espert con Federico “Fred” Machado, empresario detenido y requerido por la justicia de Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero. El nombre de Espert apareció en transferencias sospechosas por u$s200.000 y en el uso de aviones vinculados a Machado durante su campaña de 2019, generando un fuerte impacto en el clima político de la provincia.

"Por la Argentina, doy un paso al costado", sostuvo el economista a través de su cuenta de X.

Si bien reiteró que las acusaciones en su contra forman parte de una "operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas y sostenido por un despiadado juicio mediático", dijo que tomó la decisión de no seguir adelante con la campaña y explicó: "No puedo permitir que el proyecto de país que emprendimos con tanto esfuerzo, se desmorone".

