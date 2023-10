Melconian sobre las ausencias de Milei y Massa en IDEA: "Espero que no sea parte del pacto"







Anunciado como el ministro de Economía de Patricia Bullrich en caso de ganar las elecciones, Melconian criticó las propuestas de los principales competidores electorales.

El referente económico de Patricia Bullrich criticó las propuestas del oficialista y el libertario.

Carlos Melconian, anunciado como el ministro de Economía de Patricia Bullrich en caso de ganar las elecciones, participó del coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) en Mar del Plata y criticó las ausencias de los candidatos presidenciales Javier Milei y Sergio Massa en el encuentro de empresarios: "Espero que no sea como alguna vez que estuvo el pacto sindical-militar, que no sea el pacto oficialismo- libertario, no lo se".

"Ante todos los temas vinculados a la inflación, para algunos salir airoso es que no fue atacado o no fue atacado lo suficiente (en el debate presidencial), y para el otro salir airoso fue que no se puso agresivo, entonces eludir este tipo de cosas podría responder ese patrón", consideró el posible ministro de Economía de Patricia Bullrich.

En tanto, Melconian se refirió a las propuestas económicas de Unión por la Patria y La Libertad Avanza (LLA), y expresó: "Si aquí y ahora yo estuviera 100% como economista y me estuvieran preguntando por tres escenarios, voy a ser honesto, yo no estoy en condiciones de decir qué pone arriba de la mesa el oficialismo el 11 de diciembre. Es tan forzado, que no se que hay".

MELCONIAN 1200.jpg NA Elecciones 2023: las críticas de Melconian hacia Massa y Milei Minutos antes de disertar ante un gran número de empresarios, el referente económico de Bullrich hizo alusión a las declaraciones del libertario, quien aseguró que "cuanto más alto esté el precio del dólar, más fácil es dolarizar":

"Cuando el dólar sube se hace puré el salario, hermano. A dos semanas de las elecciones es necesario que alguien ponga arriba de la mesa este delirio". "Yo escuché en el último año y medio muchas veces al candidato y no lo entiendo, no lo entiende la gente". Y, sobre el voto del electorado, agregó que "entre la irresponsabilidad y el salto al vacío que la gente vote y el soberano siempre tendrá razón". A su vez, Melconian también apuntó contra otro de los principales competidores de Patricia Bullrich, Sergio Massa, y criticó su gestión al frente del Ministerio de Economía. "El Banco Central tiene reservas negativas hace mucho tiempo, de cinco cifras, y eso es peor que lo que Cristina (Kirchner) le dejó a (Mauricio) Macri en 2015", expresó. En esa línea, afirmó que "lo peor es la situación fiscal" y cuestionó la "entrega de chupetines", como denominó a los anuncios hechos por Massa sobre las modificaciones en el impuesto a las Ganancias, entre otras medidas anunciadas en los últimos días.