Entre la convertibilidad y el Pacto de Olivos cambió todo

Carlos Menem encontró una argentina encarnada en un modelo de país que claramente no tenía mas camino por delante que avanzar hacia un cambio. La hiperinflación que noqueó a Raúl Alfonsín y que volvió a trompear en la cara al propio Menem cuando su mandato ya estaba iniciado era una prueba clara. Raúl Alfonsín lo sabía y de hecho hubo algún intento de modernización de ese país en el que había que esperar años para conseguir un teléfono o que sufría cortes de luz sin solución. Para el líder radical el razonamiento era otro: sabía que los cambios que se venían traerían un dolor social inevitable. “No es que no supe, no quise”, le dijo Alfonsín a sus amigos tras la salida del gobierno.