Marcela Pagano y Lilia Lemoine se cruzaron a los gritos en Diputados

Ambas diputadas se cruzaron luego de unas preguntas de Pagano a Guillermo Francos. Se esperaba que el Jefe de Gabinete hable del presunto caso de coimas de la ANDIS.

Las diputadas de La Libertad Avanza (LLA) Marcela Pagano y Liliana Lemoine se cruzaron en la cámara de Diputados este miércoles en el Congreso . La tensión se vivió en medio de gritos antes de la intervención del jefe de Gabinete Guillermo Francos.

Todo comenzó en medio de una jornada en la que Pagano hizo uso de la palabra para hacerle una serie de consultas a Francos, vinculadas al "escándalo de lo que está pasando en la ANDIS ", de acuerdo a la definición de Pagano.

Al tiempo de comenzar con sus consultas, la diputada vivió un momento incómodo luego de que su compañera Lemoine se parara enfrente de ella, lo cual interrumpió su momento del uso de la palabra.

"Le ruego que tome asiento, Lemoine", le pidió Menem a Lemoine tras pararse al lado del asiento de Pagano.

El momento exigió la intervención del Presidente de la Cámara Martín Menem , quien le pidió a Lemoine que tomara asiento y que el resto guardara silencio.

Luego de dejar responder a Francos, Pagano tuvo el mencionado cruce con Lemoine, quien se paró al lado de su asiento para comenzar a filmarla. Francos se limitó a decir: "Yo no me voy a ir así que pueden discutir todo lo que quieran".

lemoine y pagano Una vez que Francos comenzó a hablar ambas tuvieron su momento áspero. Ámbito

Coimas en la ANDIS: piden que Federico Sturzenegger vaya al Congreso a dar explicaciones

El bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados presentó un pedido formal para que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se presente en el Congreso y responda por su presunta implicación en el caso de coimas que involucra a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

La iniciativa surgió tras la difusión de audios del exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, en los que lo mencionó directamente en relación con supuestas órdenes para dar de baja pensiones y reducir los mecanismos de control interno. El caso ya salpicó al oficialismo y a empresarios vinculados con contrataciones del Estado.

El proyecto parlamentario fue impulsado por el diputado nacional Eduardo Valdés, quien reclamó que Sturzenegger explique si impartió directivas para una cancelación masiva de pensiones por discapacidad y si desde su ministerio se impulsó un debilitamiento de los equipos de auditoría interna, lo que habría permitido, según las denuncias, maniobras fraudulentas en la adquisición de medicamentos de alto costo.