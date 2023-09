Milei, un león con menos melena: sorpresivo cambio de look

Es que Milei , convocado por el diplomático, se presentó con un look mucho más prolijo que lo habitual, ya que su marca suele ser una melena "anárquica" , e incluso gusta de ser llamado "león".

image.png

Aunque no trascendieron detalles de lo conversado, cabe recordar que Milei no ocultó que, en caso de ganar, impulsará una fuerte alianza con Estados Unidos e Israel, en detrimento de Brasil y China, principales socios comerciales de la Argentina.

Esta fue la primera foto que el diplomático consiguió con los presidenciables tras su invitación post PASO, dado que la candidata del Frente de Izquierda Unidad (FIT-U), Myriam Bregman, ya había rechazado el convite.

Mientras tanto, este domingo 1 de octubre será el primer debate de los candidatos, y la pregunta es si Milei mantendrá un look más órdenado, que parece sintonizar con un discurso más moderado, o volverá a una presentación más "sauvage".

image.png

Un look que llamó la atención en el mundo

Más que sus ideas, tachadas de haber sido ya empleadas sin éxito, lo que más llamó la atención en diversos medios internacionales es justamente el pelo de Javier Milei.

"No me peino, me peina el viento", refirió, por caso, "El Universo" de Ecuador, en su edición digital, sobre el "sorpresivo ganador de las elecciones primarias en Argentina".

"El bonaerense Javier Gerardo Milei, impacta no solo por sus propuestas de campaña (como la de legalizar la venta de órganos), sino también por su look, su mirada intensa y, en estos momentos, su cabellera rebelde,que algunos consideran el reflejo de su campaña de inconformidad política", refirió "El Universo".

"Sin embargo, ante el público internacional, su cabello sigue siendo el gran distractor. Algunos lo han comparado con Wolverine (personaje de Marvel) y otros con Austin Powers, y hasta con el cantante Tom Jones", comentó.