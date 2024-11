Misión blindar a Federico Sturzenegger a la espera del "milagro" de un aluvión de "Dromis"

Pero también lo cierto es que el gobierno de la Libertad Avanza carece de un expertise fundamental –no para introducirse en la maraña regulatoria- sino para ejecutar con pericia el pretendido plan de “liberar” el terreno para el mundo privado. Sturzenegger es economista pero no un administrativista y menos constitucionalista. “El Gobierno necesitaría un (Roberto) Dromi, mejor dicho, un ejército de ´Dromis´”, indicó a Ámbito una calificada fuente que suele intercambiar impresiones con los dueños del poder. La alusión al exministro de Carlos Menem, cerebro de las privatizaciones y predecesor por antonomasia de Sturzenegger no es arbitraria. Su know how del Estado hasta fue alquilado por Néstor Kirchner, en sus albores y un poco más también, solo que prefería mantenerlo en las sombras para no abollar la retórica de aquel tiempo antagónico al menemismo.