Maurice Closs: "el Ejecutivo Nacional debe cumplir con la Zona Aduanera Especial para Misiones"

P: ¿Cómo cree que puede “jugar” el año electoral para la reglamentación y establecimiento del Área Aduanera Especial? Los legisladores opositores misioneros el año pasado la votaron en contra; mientras que este año seguramente pesando en las elecciones votaron a favor…

MFC: Creo que en algún momento el Ejecutivo Nacional tiene que cumplir. Después que magnitud se le da, si se la orienta más al consumo o a la producción o a ambas cosas, si se aplica a un determinado porcentaje será una negociación que seguramente encarará el gobernador Oscar Herrera Ahuad con el presidente Alberto Fernández y con el ministro Sergio Massa. La oposición no debería entorpecer estas negociaciones.

P: Insisto. ¿siendo el 2023 un año electoral, es más factible que se reglamente?

MFC: Sí.

P: Debería reglamentarse lo más pronto posible, teniendo en cuenta, por ejemplo, que Paraguay ya anunció la implementación de Zonas Francas. ¿Coincide?

MFC: Pero son Zonas Francas igual que Brasil, es decir tiendas. Y, en todo caso lo que generará es en algún lugar es una Zona Franca Industrial. Se debe tener en cuenta que los países miembros del Mercosur no pueden hacer grandes jugadas sin consultar con los Estados partes porque el tratado del Mercosur es claro. Ya está Tierra del Fuego y Manaos (Brasil). Insisto los Estados no pueden hacer algo que modifique la estructura fiscal sin consultar con los países vecinos. Por consiguiente, la Zona Franca que harían Paraguay y Brasil no son tan tales sino serían tiendas con algunos productos más baratos,

Ahora 30 y 42…

P: ¿Cómo ve la puesta en funcionamiento del Ahora 30 o Ahora 42 para los jubilados para poder comprar electrodomésticos? ¿No le parece que lanzar este plan muestra la gran crisis que vive La Argentina?

MFC: Es una gran oportunidad para la gente porque con una inflación que el año que bien estará en torno al 60 % y en el 2024 en por lo menos un 45%, mi humilde consejo es comprar a crédito y, si puede hacerlo en 30 o 42 cuotas que lo haga porque cuando pague las últimas cuotas serán una enésima parte de su sueldo.

P: ¿Por qué no lanzar créditos similares con intereses similares para viviendas?

MFC: Para vivienda, mínimo deberíamos hablar de un crédito a 30 años. Argentina tiene uno de los índices de créditos por PBI más bajos del mundo y en créditos para la vivienda es casi inexistente cuando, por ejemplo, en Chile es el 20 % del PBI y hasta Paraguay tiene políticas de créditos a largo plazo para viviendas.

P: ¿Cómo solucionaría el problema de la gente endeudaba en créditos UVA? El gobierno misionero les dio un paliativo acompañándolos…

MFC: Se debe ser sincero. Si en cada sistema que un gobierno mete al ciudadano se busca una forma de excepción termina en que no se tengan créditos a 20 años porque decimos que el sistema no sirve.

El triunfo de Lula en Brasil

P: ¿Cómo analiza al triunfo de Lula en Brasil? ¿Beneficia a la Argentina?

MFC: Sí. Jair Bolsonaro no quiere a la Argentina. Lula es mucho más amigable con la Argentina en el concepto general y con el Mercosur. Es un triunfo muy ajustado y sólo Lula podía ganarle a Bolsonaro, porque si Lula no era candidato estoy convencido que Bolsonaro le ganaba cómodamente a cualquier postulante. Lula es un gran comunicador social; es un mito viviente. Aclaro que Bolsonaro no es un ave de paso en política y la derecha construyó poder en Brasil que se expresa en varias gobernaciones ganadas, incluida la de San Pablo y con un poder parlamentario en las dos cámaras que será un tema que deberá resolver el presidente electo. Lula llega a la presidencia condicionado y con la extrema necesidad de acordar para poder gobernar en un país donde las cosas, a diferencia de la Argentina no cambian tanto.

P: ¿Hay para usted un giro hacia la izquierda si se toma en cuenta las últimas elecciones por ejemplo en Colombia, Brasil, ¿Chile, entre otros?

MFC: No. Hay movimientos sistémicos y anti sistémicos que se expresan en la izquierda y derecha de acuerdo a la época y el momento. No me gusta interpretar a Latinoamérica como un todo.

P: Hay un giro de Brasil hacia la izquierda, pero con una mirada hacia occidente, es decir hacia Europa; mientras que la Argentina sigue mirando hacia oriente. ¿Coincide?

MFC: Brasil será un gobierno de Centro Izquierda. No es así con respecto a la Argentina que comercializa con todo el mundo. El problema de la Argentina es de integración que tiene que ver con la cuestión cambiaria y le dificulta comercializar con cualquier parte del mundo.

P: El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou fue contundente con Alberto Fernández en el último encuentro del Mercosur en Paraguay cuando le dijo que “el Mercosur es muy lindo pe o Uruguay comercializa y mira hacia occidente…

MFC: Lacalle Pou es de derecha pura y lo que quiere es, y tal vez desde su visión tenga razón, es romper con el Mercosur para negociar directamente. Y, no lo niega.

El 2022…

P: ¿Este fue el año más difícil que vivió la Argentina de los últimos 40 años, por ejemplo?

MFC: No. El año más difícil que personalmente viví fue el 2001.Es cierto que tenemos indicadores malos, pero tenemos una desocupación de tan solo el 6,7 % cuando en otras épocas estaban por encima del 20 %. La inflación acelerada está complicando. No obstante, siempre dije que la Argentina está acostumbrada y que se bancaba una inflación del 20 % anual. El 2020 en pandemia fue peor... Más allá de la inflación no se puede decir que es un año en que la Argentina está parada, tampoco podemos decir que fue un año políticamente convulsionado, cerraremos, por ejemplo, el año con un presupuesto 2023 sancionado, la economía creció un 4%.