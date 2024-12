Murió el padre de Juan Grabois, histórico militante y dirigente del peronismo

“Lo velamos esta noche”, continuó Grabois y cerró: “Les pido a todos -cristianos, judíos, musulmanes, agnósticos, ateos, etc- sus oraciones e intenciones por su eterno descanso”.

Mi papá Roberto Grabois se fue de este mundo hace un rato. Se fue bien, a sus 82 años, murió rodeado del amor de su familia. Abuelo de cinco, padre de tres. Cuervo. Militante peronista de toda la vida, de un peronismo visceral y sincero, ahora desde el cielo seguramente estará… pic.twitter.com/acTIfTVwlI — Juan Grabois (@JuanGrabois) December 5, 2024

Quién fue Roberto Grabois

Roberto Grabois, en sus Memorias publicada por la editorial Corregidor, afirmó: "Lo mejor que hice en mi vida política fue impulsar la creación y el desarrollo del Frente Estudiantil Nacional. Han pasado más de cuarenta años y me siguen identificando con mi apodo Pajarito y con mi agrupación estudiantil”.

“El Frente Estudiantil Nacional fue una estructura federal. Nació por 1967, en las universidades de Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Y se extendió rápidamente a Mendoza, Mar del Plata y Tucumán. No surgió de la nada, ni de la mente de un jefe esclarecido; atrás hay una historia colectiva y sin duda, mi propia vida”, resumió sobre el origen de la organización.

“Muchas veces sentí que la fuerza (casi mítica, según algunos) que hace que Pajarito sea aún recordado, hubiese necesitado de la muerte para coronar mi paso por la generación política de los años de fuego. Así lo transmitieron algunos sectarios incapaces de comprender mi público tránsito desde el socialismo hasta el peronismo de Perón”, expresó.

Luego de tomar distancia públicamente del PJ en 2021, “Pajarito” recordó: “Intenté servir al PJ como consejero metropolitano 1985-89 y como Consejero Nacional 1985.89.1988-1992” con “el mismo repudio de siempre hacia los traidores sintetizados hoy en figuras como Carlos Grosso y Miguel Pichetto y con el máximo respeto a los peronistas que creen que la táctica del rejunte pudiera ser positiva, debo hoy rechazar tanta hipocresía en el uso de los símbolos caros al movimiento nacional”.

“Los que conocen mi trayectoria saben que en 1973, desde la OUTG, renuncié a los cargos como una manera de servir a Perón. Que en 1975 me enfrente a quienes buscaron protegerse bajo el manto del genocida Massera, así como a los que quisieron reemplazar a Perón por el general Carcagno”, continuó entonces Roberto Grabois.

“Recuperada la democracia, unos y otros buscaron quebrar mi lealtad peronista desplazándome de las listas de candidatos en 1985 y 1987. No lograron quebrarme, decidí que mi destino no pasaba por la 'carrera' política sino por los aciertos y los errores de la militancia. Puede ganarme la vida con mi profesión y no poseo jubilación estatal alguna”, dijo y se mostró orgulloso de poder “gozar del afecto de cientos de jóvenes y viejos compañeros de orígenes militantes diversos con los que nos vinculamos desde el Centro de Estudios Héctor Tristán”.