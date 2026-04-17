Nahuel Gallo pidió ser querellante en la causa contra Nicolás Maduro que tramita en la justicia argentina + Seguir en









El gendarme argentino, que estuvo detenido en Venezuela durante más de un año, solicitó ser reconocido como víctima en el expediente federal que investiga al exmandatario venezolano y a otros exjerarcas del chavismo por presuntos crímenes de lesa humanidad.

Nahuel Gallo busca incorporarse como querellante en la causa que avanza en la Justicia argentina contra Nicolás Maduro.

El gendarme argentino Nahuel Gallo se presentó este viernes como querellante en la causa que investiga en la Justicia federal argentina a Nicolás Maduro y a otros exjerarcas del chavismo por presuntos crímenes de lesa humanidad. Tras haber pasado 448 días detenido en Venezuela, también pidió ser reconocido formalmente como víctima dentro del expediente.

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Con esa presentación, Gallo busca que la Justicia lo incorpore formalmente como víctima dentro del expediente. El planteo se enmarca en una ofensiva judicial que apunta a responsabilizar a la cúpula del chavismo por detenciones arbitrarias y otras violaciones graves a los derechos humanos.

El caso del gendarme había provocado una fuerte reacción política y diplomática desde fines de 2024. Gallo fue arrestado al ingresar a Venezuela para reencontrarse con su familia y, desde entonces, su situación quedó envuelta en acusaciones del régimen sobre supuestas maniobras conspirativas. Desde la Argentina, en cambio, siempre se sostuvo que se trató de una detención sin fundamentos reales.

Ya en libertad, el catamarqueño resolvió dar un paso más y llevar su caso al terreno judicial. Según expresó, su decisión también está atravesada por la situación de otros detenidos que continúan privados de su libertad por motivos políticos en Venezuela.

La situación de Maduro La figura de Nicolás Maduro quedó atravesada por un nuevo frente judicial internacional luego de su detención en Estados Unidos a comienzos de enero. Desde entonces, el exmandatario venezolano enfrenta en Nueva York una causa penal en la que se declaró inocente y en la que su defensa cuestiona la legalidad del operativo que derivó en su captura.

En ese expediente, la Justicia estadounidense lo acusa por conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseer ese armamento. Maduro volvió a comparecer ante un tribunal federal a fines de marzo donde además se abrieron dos frentes de discusión que siguen pendientes de resolución. Por un lado, la defensa de Maduro busca acceder a fondos bloqueados para afrontar los costos del proceso, luego de que el juez Alvin Hellerstein deslizara en una audiencia que el exmandatario “ya no es una amenaza para la seguridad nacional” de Estados Unidos por encontrarse detenido en ese país. Por otro, también se mantiene la disputa por el acceso a documentación reservada incorporada al expediente, en especial informes de la DEA que la defensa considera claves para preparar su estrategia. La fiscalía, en cambio, se opuso a liberar ese material con el argumento de que podría comprometer a testigos y exponer información sensible.