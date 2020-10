Nieto se despega de los espías y acusa "garrón" por indagatoria en Lomas

Nieto, licenciado en Ciencias Políticas, de 35 años, actualmente trabaja para Mauricio Macri. No cobra sueldo, según declaró ayer.

Dedicó varios minutos de su indagatoria a aclarar que no tenía una relación de confianza con Martinengo y que no conocía a los espías de la AFI con los que supuestamente ella se reunía.

“Es la primera vez en mi vida que tengo un problema con la Justicia”, dijo el colaborador de Macri tras describir sus funciones como asistente del exmandatario, y luego como subsecretario de Asuntos Presidenciales, cargo en el que lo nombró en febrero de 2017.

Tenía tres áreas a cargo, una dirección general de logística que organizaba los traslados del expresidente, una unidad presidencial y una dirección general de gestión presidencial, con un total de 125 personas bajo suyo.

En su exposición sin responder preguntas, describió su relación con Susana Martinengo, la exsecretaria de Documentación Presidencial que se reunía con los espías de la AFI.

Varias veces reiteró que la unía a ella solo una “relación absolutamente profesional”, que hablaba con ella una vez cada dos meses, y que “era una más de los empleados”. Dijo que no era de su confianza. “Distancia jerárquica y física”, así resumió su vínculo con Martinengo.

Sobre su supuesta intervención en la elevación de informes de inteligencia al “uno”, Nieto aseguró que Martinengo jamás le dio informe alguno para Macri, que no conoce a los espías y que no sabe de ninguna reunión entre agentes de la AFI y la exfuncionaria en la casa de Gobierno.

Ello a pesar de que hay ingresos de los espías a la Casa Rosada, fotografías de los mismos y constancias de las reuniones con Martinengo, según lo declarado por agentes imputados. Pero Nieto, que trabajaba allí, aseguró no tener conocimiento de eso.

Volvió a cuestionar la filtración de mensajes de su celular a los medios. Reiteró que el informe pericial de la causa dice que su teléfono fue manipulado.

Para apoyar su postura recordó por ejemplo que aparece un mensaje suyo con la exsubdirectora del organismo, Silvia Majdalani dos días después del allanamiento, cuando él ya no tenía el aparato en su poder.

En su indagatoria relató episodios que sufrió antes de que lo fueran a allanar, como cuando una persona de Rappi fue a chequear que fuera su domicilio. En aquella oportunidad se comunicó con Germán Garavano, el exministro de Justicia del macrismo, quien le recomendó a su abogado Caviglione Fraga, de acuerdo a su relato.

Con respecto a un mensaje de despedida con Martinengo, que para los investigadores probaría una relación de confianza, Nieto dijo que cuando Macri terminó el mandato, él agradeció a todos sus colaboradores, a los más cercanos en persona. A otros, entre los que se encontraba Martinengo, por mensaje. Resaltó que Martinengo le respondió dos meses después, lo que para Nieto probaría la poca cercanía .

“Siento que no es un proceso imparcial ni justo, me gustaría subir mi declaración a las redes sociales… Les pido que sean justos e imparciales. La estoy pasando muy mal con esto… Me estoy comiendo un garrón enorme”, así finalizó Nieto su acto de indagatoria .