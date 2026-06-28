Nombramiento de Santilli: euforia del PRO, que accede a un cargo clave en el Gobierno de Milei

El flamante jefe de Gabinete recibió el respaldo de referentes del oficialismo y del PRO, entre ellos Mauricio Macri, Jorge Macri, Patricia Bullrich y Cristian Ritondo, quienes destacaron su incorporación al Gabinete nacional.

El flamante jefe de Gabinete recibió el respaldo de referentes del oficialismo y del PRO.

Tras la confirmación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete , dirigentes del oficialismo y del PRO expresaron este domingo su respaldo a la decisión del presidente Javier Milei y le desearon éxito al flamante funcionario de cara a la nueva etapa del Gobierno.

El propio Santilli utilizó su cuenta de X para agradecer la confianza del mandatario y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , y aseguró que asume " el desafío más importante " de su carrera política.

"Creo en los proyectos colectivos, no en los individuales. Por eso voy a trabajar en equipo, junto a un gran Gabinete encabezado por el Presidente, con una visión clara y la determinación necesaria para sacar definitivamente a la Argentina del pozo en el que la dejaron", expresó.

Asumo el desafío más importante de mi vida con el compromiso de seguir trabajando para que este Gobierno siga haciendo historia. Creo en los proyectos colectivos, no en los individuales. Por eso voy a trabajar en equipo, junto a un gran Gabinete encabezado por el Presidente… https://t.co/i3mmohafvc

Además, sostuvo que dejará " todo " para que la administración nacional continúe avanzando con " las reformas estructurales que la Argentina necesitaba hace décadas ".

El PRO y Bullrich respaldaron la decisión

Uno de los primeros en pronunciarse fue el expresidente Mauricio Macri, quien reveló que habló con Santilli antes de la reunión que mantuvo con Milei en la Quinta de Olivos y celebró su designación.

"Confío en que ayude a fortalecer el cambio, a recuperar un poco de la tranquilidad que necesita el país y a permitir que las reformas económicas avancen lo antes posible", señaló el líder del PRO.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mauriciomacri/status/2071372670411690152?s=46&partner=&hide_thread=false Hoy hablé con @diegosantilli previo a su reunión con el presidente. Me dijo que iba a ser designado como nuevo jefe de Gabinete. Celebro esa decisión. Confío en que ayude a fortalecer el cambio, a recuperar un poco de la tranquilidad que necesita el país y a permitir que las… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) June 28, 2026

También manifestó su respaldo el presidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, quien celebró el nombramiento de Santilli y destacó la relación política y personal que los une desde hace más de tres décadas.

"Sin dudas una excelente noticia para los argentinos. Hace 35 años que caminamos juntos y conozco de primera mano lo mucho que laburás y el corazón que le ponés a todo. Te quiero, te admiro y me pone feliz verte asumir este desafío. Dale para adelante como siempre", escribió el legislador en sus redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cristianritondo/status/2071375451944010169?s=46&partner=&hide_thread=false Sin dudas una excelente noticia para los argentinos.

Hace un 35 años que caminamos juntos y conozco de primera mano lo mucho que laburás y el corazón que le ponés a todo. Te quiero, te admiro y me pone feliz verte asumir este desafío. Dale para adelante como siempre,… pic.twitter.com/t60dYOii3K — Cristian Ritondo (@cristianritondo) June 28, 2026

A los mensajes de apoyo también se sumó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien le deseó éxitos en su nueva función y manifestó su disposición a colaborar con la gestión nacional.

"Diego, te deseo éxitos en este nuevo desafío. Sabé que estamos para ayudar a consolidar la agenda de cambio que necesitan los argentinos", publicó en su cuenta de X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jorgemacri/status/2071374774681374862&partner=&hide_thread=false Diego, te deseo éxitos en este nuevo desafío.



Sabé que estamos para ayudar a consolidar la agenda de cambio que necesitan los argentinos. https://t.co/2SDbYzXiYa — Jorge Macri (@jorgemacri) June 28, 2026

Por otro lado, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también posteó en la red social X y le deseó "muchos éxitos" y remarcó que acompañará su gestión desde el Congreso.

"Vamos a acompañarte desde el Congreso para estar a la altura del cambio que eligieron los argentinos. Si queremos cambiar el país de verdad, teníamos que dejar de lado las distracciones y discutir las leyes importantes que impulsa el Presidente", escribió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2071369355695173937&partner=&hide_thread=false Muchos éxitos en este nuevo desafío, Colo.



Vamos a acompañarte desde el Congreso para estar a la altura del cambio que eligieron los argentinos.



Si queremos cambiar el país de verdad, teníamos que dejar de lado las distracciones y discutir las leyes importantes que impulsa el… https://t.co/WGj1lJT95s — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 28, 2026

Además, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem se sumó y felicitó a Santilli. "Conozco tu dedicación, tu profesionalismo y la fuerza que le ponés a cada desafío. Sabés que voy a acompañarte y ayudarte en todo lo que haga falta para seguir construyendo la Argentina que queremos junto a Javier y Karina Milei", escribió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MenemMartin/status/2071379226742464963&partner=&hide_thread=false Felicitaciones @diegosantilli por tu designación como Jefe de Gabinete. Conozco tu dedicación, tu profesionalismo y la fuerza que le ponés a cada desafío. Sabés que voy a acompañarte y ayudarte en todo lo que haga falta para seguir construyendo la Argentina que queremos junto a… pic.twitter.com/zfTwVav0C7 — Martin Menem (@MenemMartin) June 28, 2026

Por su parte, el nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, informó que este lunes los equipos de Manuel Adorni y Diego Santilli comenzarán a trabajar en una transición ordenada de la Jefatura de Gabinete.

Asimismo, confirmó que la jura del nuevo jefe de Gabinete se llevará a cabo el martes 30 de junio a las 16 en la Casa Rosada y felicitó al funcionario por su designación: "Entusiasmado de poder trabajar juntos en esta nueva etapa", expresó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/adrianravier/status/2071370847948865708?s=48&partner=&hide_thread=false El día de mañana los equipos del jefe de gabinete saliente, @madorni , y su reemplazante, @diegosantilli trabajarán en una transición ordenada de la cartera. Asimismo, la jura del nuevo ministro será el día martes 30/6 a las 16 hs en Casa Rosada. Mis felicitaciones al flamante… https://t.co/rLw2WB8sXy — Adrian Ravier (@AdrianRavier) June 28, 2026

Además, el gobernador de la provincia de Entre Ríos, Rogelio Frigerio aprovechó para compartir su mensaje hacia Santilli. "Conozco tu capacidad de trabajo, tu vocación de diálogo y tu compromiso para construir consensos en momentos complejos. Te deseo muchos éxitos en este nuevo desafío", manifestó.