Diego Santilli y Luis Caputo viajarán a Catamarca para inaugurar una red de acueductos

Los funcionarios desembarcarán el jueves en la provincia gobernada por Raúl Jalil. También participará el mandatario de Santiago del Estero, Elías Suárez.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo , viajarán este jueves a Catamarca para poner en marcha la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta . Allí se reunirán con el gobernador anfitrión, Raúl Jalil , y con su par de Santiago del Estero, Elías Suárez.

Como adelantó Ámbito , en la Casa Rosada alistaron un nuevo rally en búsqueda de respaldos para la agenda reformista de Javier Milei en el Congreso. La primera parada de ese tour tuvo lugar este lunes en la ciudad de Resistencia, Chaco.

Allí, Karina Milei , junto con Santilli y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva , encabezó una cumbre para coordinar medidas con las provincias frente a la llegada del "Súper Niño", el fenómeno climático que amenaza con fuertes lluvias y posibilidad de granizo e inundaciones.

Participaron, además, el mandatario local, Leandro Zdero , y el correntino Juan Pablo Valdés , ambos integrantes del Litoral, región que ven con especial preocupación el azote del temporal.

En tanto, el jefe de Gabinete desembarcará con Caputo el jueves en Catamarca, territorio comandado por el peronista Raúl Jalil, uno de los líderes más cercanos al oficialismo nacional.

Si bien en un principio se barajó que ese viaje lo podría hacer el propio Javier Milei, esa posibilidad cayó en saco roto y el Presidente priorizó un viaje a Ecuador y Colombia. En este último destino participará de la asunción de Abelardo de la Spriella.

El "Colo", además, está invitado a la cumbre del Norte Grande que los 10 mandatarios de la región animarán el próximo 12 de agosto en la ciudad de Posadas, Misiones, con el mandamás Hugo Passalacqua como anfitrión.

Hasta allí llegarán Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gildo Insfrán (Formosa), además de los ya mencionados Zdero, Valdés, Jalil y Suárez. El tucumano Osvaldo Jaldo (Tucumán), en tanto, no será de la partida, ya que se recupera de la colocación de un stent tras descompensarse en Buenos Aires.

Los gobernadores norteños se reunirán el 12 de agosto en Misiones.

Hasta el momento, Jaldo es el único mandatario que oficializó el desdoblamiento de las elecciones el año próximo. El dirigente fijó los comicios el 9 de mayo. Ese día, los tucumanos deberán elegir nuevo jefe provincial.

Santilli, en tanto, continúa en búsqueda de apoyos para los proyectos del oficialismo en el Congreso. Este jueves, el debate en el Senado por la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, con el polémico capítulo sobre la venta de tierras a extranjeros en el centro, permitirá tener un termómetro preciso de la relación con las provincias.

La reforma electoral es otra de las iniciativas que desvela a la Casa Rosada. Por el momento, Milei no tiene los votos para eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Los aliados y dialoguistas se inclinan más por una suspensión.

Como contó Ámbito, una de las iniciativas que analizan en la sala de máquinas libertarias es incluir algunas demandas de las provincias en el Presupuesto 2027 y girar el proyecto por Diputados a la par de la reforma electoral en el Senado para blindar los votos.