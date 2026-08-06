Diego Santilli y Luis Caputo viajan a Catamarca para inaugurar una red de acueductos junto a dos gobernadores

Los ministros se mostrarán con el gobernador local, Raúl Jalil, y su par Elías Suárez, de Santiago del Estero. Ocurre un día después que distintas provincias se rebelaran contra la ley de Tierras.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo , viajarán este jueves a Catamarca para poner en marcha la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta . Allí se reunirán con el gobernador anfitrión, Raúl Jalil , y con su par de Santiago del Estero, Elías Suárez. Ocurrrá en paralelo al debate en el Senado por la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Como adelantó Ámbito , en la Casa Rosada alistaron un nuevo rally en búsqueda de respaldos para la agenda reformista de Javier Milei en el Congreso. i La primera parada de ese tour tuvo lugar este lunes en la ciudad de Resistencia, Chaco.

Allí, Karina Milei , junto con Santilli y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva , encabezó una cumbre para coordinar medidas con las provincias frente a la llegada del "Súper Niño", el fenómeno climático que amenaza con fuertes lluvias y posibilidad de granizo e inundaciones.

Participaron, además, el mandatario local, Leandro Zdero , y el correntino Juan Pablo Valdés , ambos integrantes del Litoral, región que ven con especial preocupación el azote del temporal.

En tanto, el jefe de Gabinete desembarcará con Caputo el jueves en Catamarca, territorio comandado por el peronista Raúl Jalil, uno de los líderes más cercanos al oficialismo nacional. También estará el santiagueño Elías Suárez. El encuentro se dará en espejo a la sesión en el Senado donde se discutirá la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Un día antes, el miércoles, la rebelión de los mandatarios Rolando Figueroa (Neuquén), Hugo Passalacqua (Misiones) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) sumó presión a la Casa Rosada, que finalmente decidió quitar el capítulo que modificaba la ley de Tierras. Incluso representantes de Jalil se aprestaban a votar en contra del proyecto.

Además de visitar Catamarca, Santilli está invitado a la cumbre del Norte Grande que los 10 mandatarios de la región animarán el próximo 12 de agosto en la ciudad de Posadas, Misiones, con el mandamás Hugo Passalacqua como anfitrión.

Hasta allí llegarán Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gildo Insfrán (Formosa), además de los ya mencionados Zdero, Valdés, Jalil y Suárez. El tucumano Osvaldo Jaldo (Tucumán), en tanto, no será de la partida, ya que se recupera de la colocación de un stent tras descompensarse en Buenos Aires.

Los gobernadores norteños se reunirán el 12 de agosto en Misiones.

Hasta el momento, Jaldo es el único mandatario que oficializó el desdoblamiento de las elecciones el año próximo. El dirigente fijó los comicios el 9 de mayo. Ese día, los tucumanos deberán elegir nuevo jefe provincial.

Santilli, en tanto, continúa en búsqueda de apoyos para los proyectos del oficialismo en el Congreso. La quita de la reforma de la ley de Tierras en el texto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada permitió tener noción del poder de fuego de los gobernadores aliados de a la Casa Rosada, que hicieron valer su peso legislativo en un escenario apretado.

La reforma electoral es otra de las iniciativas que desvela a la Casa Rosada. Por el momento, Milei no tiene los votos para eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Los aliados y dialoguistas se inclinan más por una suspensión.

Como contó Ámbito, una de las iniciativas que analizan en la sala de máquinas libertarias es incluir algunas demandas de las provincias en el Presupuesto 2027 y girar el proyecto por Diputados a la par de la reforma electoral en el Senado para blindar los votos.