Brutal aluvión en Chile: hay más de 2.000 evacuados, un muerto y José Antonio Kast viaja a la zona de emergencia

Gracias al episodio, grandes cantidades de agua, barro y sedimentos descendieron hacia las zonas urbanas. El temporal podría afectar también al norte argentino.

Un brutal aluvión en Chile llevó a la evacuación de dos mil personas.

Un violento temporal golpeó el norte de Chile y provocó un aluvión que dejó al menos una persona muerta, unas 2.000 evacuadas, viviendas inundadas y sectores completamente aislados . La situación más delicada se concentró en Tocopilla , en la Región de Antofagasta , donde las autoridades desplegaron un operativo de emergencia .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las intensas precipitaciones elevaron el caudal de los ríos y activaron diferentes quebradas. Grandes cantidades de agua, barro y sedimentos descendieron hacia las zonas urbanas , arrastraron vehículos y bloquearon caminos.

Ante la gravedad del escenario, el presidente José Antonio Kast declaró el estado de excepción constitucional de catástrofe en la provincia de Tocopilla y este miércoles viajó hacia Antofagasta para supervisar personalmente las tareas de asistencia.

“Camino a Antofagasta, a reunirnos con las autoridades locales y el Jefe de la Defensa Nacional designado en la zona para evaluar las afectaciones y medidas que se van a adoptar para enfrentar la emergencia ”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

La emergencia alcanzó especial gravedad en Tocopilla , donde los torrentes atravesaron distintos sectores de la ciudad y dejaron automóviles y camionetas atrapados o arrastrados por la corriente.

Según las primeras estimaciones oficiales, cerca del 60% de las viviendas de la comuna resultaron inundadas, mientras que el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó la evacuación de alrededor de 2.000 personas.

Kast declaró el estado de excepción constitucional de catástrofe. Archivo

La alcaldesa Ljubica Kurtovic explicó que la propia geografía de la localidad profundizó los efectos de las precipitaciones. "Tocopilla es un cordón de quebradas", señaló.

La funcionaria también advirtió sobre la existencia de sectores incomunicados, rutas y caminos que quedaron intransitables y personas cuyo paradero todavía no pudo determinarse.

Para asistir a los damnificados, las autoridades habilitaron albergues en el gimnasio de la Escuela Arturo Prat y en el Colegio Estados Unidos.

La emergencia también alcanzó al Centro Penitenciario de Tocopilla, desde donde 540 personas privadas de su libertad debieron ser trasladadas hacia establecimientos ubicados en Antofagasta.

El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, informó que durante el temporal se produjeron remociones en masa, evacuaciones e interrupciones de la conectividad en diferentes sectores de las regiones de Tarapacá y Antofagasta.

Sobre la llegada de Kast, Alvarado explicó que el Presidente se reuniría con las autoridades locales para “evaluar en terreno los daños, las afectaciones y tomar las decisiones que correspondan” con vistas al proceso de recuperación y reconstrucción.

Suspendieron las clases y cerraron establecimientos de salud

Las consecuencias del fenómeno climático se extendieron a diferentes servicios esenciales. El Ministerio de Educación dispuso la suspensión de las clases en distintas zonas del norte chileno.

La medida alcanzó a las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, además de las comunas de Alto del Carmen y Chañaral y el sector rural de Tierra Amarilla, en la Región de Atacama.

Por su parte, las autoridades sanitarias informaron que cinco establecimientos de salud quedaron fuera de funcionamiento como consecuencia del temporal. Los pacientes debieron ser derivados hacia otros centros asistenciales.

El temporal obligó a cerrar el paso internacional Chungará

Las condiciones meteorológicas también afectaron la conexión terrestre entre Chile y Bolivia. Las autoridades cerraron preventivamente el paso internacional Chungará debido a la acumulación de nieve.

Como consecuencia de la decisión, diez colectivos internacionales con cerca de 300 pasajeros quedaron varados y no pudieron continuar sus respectivos viajes.

El fenómeno podría avanzar hacia el norte argentino

El doctor en Ciencias Atmosféricas y académico de la Universidad de Magallanes Jorge Carrasco explicó que las fuertes precipitaciones estuvieron asociadas a una “baja segregada”, una circulación de baja presión que se desarrolla en niveles medios de la tropósfera.

"Es como un trompo de aire frío que gira en el aire y comienza a descender e interactuar con aire cálido y húmedo, formando nubes convectivas, con lluvias y chubascos fuertes", explicó Carrasco.

El especialista anticipó una mejora de las condiciones meteorológicas en Chile durante este miércoles. Sin embargo, el sistema podría desplazarse posteriormente hacia la Argentina y reactivarse sobre sectores de Bolivia, Paraguay y el norte argentino.

Para el jueves, la influencia del fenómeno también podría extenderse hacia el sur de Brasil y Uruguay, mientras las autoridades chilenas continuaron con la evaluación de los daños provocados por el aluvión y las tareas de asistencia a las comunidades afectadas.